Канадская компания Electronic Arts объявила героя обложки новой версии футбольного симулятора FIFA 22.

Им стал нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Твиттер @UltimateNewsUK заявил, что Мбаппе оказался на обложке Ultimate Edition. Пока неизвестно, станет ли 22-летний форвард лицом стандартной и чемпионской версий видеоигры. В FIFA 21 Килиан попал на обложку всех трех вариантов симулятора.

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Француз стал первым футболистом, кто оказался лицом игры два года подряд. Ранее этим достижением владел Криштиану Роналду, которого выбирали кавер-боем в FIFA 18 и FIFA 19.

EA Sports официально не называла дату релиза новой версии. Ориентировочно FIFA 22 появится на рынке осенью 2021 года. Goal.com обратил внимание , что с 2003 года свежие обновления футбольного симулятора выпускают либо в последнюю неделю сентября, либо в первую неделю октября.

В чемпионате Франции-2020/21 Мбаппе забил 27 мячей и сделал семь результативных передач в 31 матче за «ПСЖ».

В составе национальной сборной Мбаппе на Евро-2020 не вонзил ни одного мяча, отдал один ассист и промазал решающий пенальти в послематчевой серии 1/8 финала против Швейцарии.

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