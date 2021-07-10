Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил особую карточку с рейтингом 94 в FIFA 21.

Ярмоленко попал в 15 лучших игроков недели. Он оказался в компании с Неймаром, Харри Кейном, Ромелу Лукаку, Жорди Альбой, Джорджо Кьеллини, Папу Гомесом, Рахимом Стерлингом, Эдинсоном Кавани, Федерико Кьезой, Йоакимом Меле, Ферраном Торресом, Янном Зоммером и Джанлукой Лападулой.

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На Евро-2020 Ярмоленко забил два мяча и отдал две передачи в пяти матчах.

Сборная Украины вылетела в четвертьфинале, уступив Англии 0:4.

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