Стало известно, когда поступит в продажу новый футбольный симулятор FIFA 22. 1 октября игра будет доступна для PlayStation, Xbox, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia.

В дебютном трейлере FIFA 22 компания EA Sports сообщила, что в геймплее используется технология записи настоящих спортивных матчей HyperMotion: алгоритм анализирует 8,7 млн кадров захвата движений игроков в матчах и на их основе создает анимации.

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Лицом обложки второй год подряд стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Подробности обновлений игры в сравнении с FIFA 21 пока неизвестны, но фанаты ждут введение режима онлайн-карьеры.

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