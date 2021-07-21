Компания EA Sports показала геймплей новой версии футбольного симулятора FIFA 22. В рамках конференции EA Play на ютьюб-канале компании была продемонстрирована технология анимации игроков HyperMotion.
В компании также рассказали об изменениях в передвижениях футболистов, борьбе, контроле мяча и других новшествах. Одним из таких стала подробная статистика после игры. Известно, что для лучшей иллюстрации итогов матча в FIFA 22 можно будет использовать данные тепловых карт и ожидаемых голов (xG).
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Известна дата выхода FIFA 22. Уже есть 1-й трейлер
- FIFA 22 будет доступна по всему миру уже 1 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia и ПК в Origin и Steam. Игру уже можно предзаказать.
- Технология HyperMotion реализована только на консолях нового поколения.
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