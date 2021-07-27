Выход новой части футбольного симулятора FIFA – событие для каждого фаната серии. Разработчик игры Electronic Arts стремится выйти на принципиально новый уровень и уверяет, что игра станет настоящей сенсацией, учитывая прорыв консолей за последние 10 лет. Есть основания говорить о том, что нас ждет одна из лучших частей FIFA.

Когда выйдет FIFA 22?

Все прошлые части выходили осенью, так что EA вряд ли изменит традициям. Правда, возможна и задержка, ведь пандемия коронавируса может серьезно сдвинуть сроки выхода. По данным EA, новую часть стоит ждать 1 октября.

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Демоверсия игры будет бесплатной и станет доступна фанатам FIFA с 15 сентября. Демоверсии будут доступны для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC. Ожидается, что EA выпустит сразу две демоверсии: одну для консолей нового поколения, другую – для консолей текущего поколения и PC.

А что с графикой?

Ей Electronic Arts уделили огромное внимание. Разработчики тщательно проработали детали лиц (добавили много новых игроков из маленьких команд), тени на стадионе, болельщиков. В EA обещали сделать более мягкое и приятное глазу сглаживание. Анимация станет намного интереснее и насыщеннее. Дизайнеры FIFA 22 утверждают, что графика игры выйдет на новый уровень, который позволит пользователям наслаждаться футбольным симулятором долгое время.

Трент в FIFA 2022 Фото: Other Agency

Кто будет на обложке?

Сразу можно сказать, кто не станет лицом FIFA 22 – Криштиану Роналду. Учитывая спонсорский контракт «Ювентуса» с компанией Konami, соглашение вряд ли позволило бы одному из игроков команды представлять прямых конкурентов. Также было ясно, что и Лионель Месси не появится на обложке. Его контракт с EA истек еще два года назад. Лео и Криш представляют Pro Evolution Soccer, в FIFA мы их не увидим.

Обложку FIFA 20 украшал звезда «Реала» Эден Азар, FIFA 21 представил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. У Electronic Arts было два пути: выбрать опытного футболиста или сделать ставку на молодую звезду, как Мбаппе.

Преемником Азара с большой долей вероятности стал бы нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Он провел феноменальный сезон, забил 41 мяч и отдал 7 голевых передач за 29 матчей Бундеслиги. Роберт стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов и завоевал «Золотую бутсу». Левандовский – один из претендентов на «Золотой мяч», поэтому боссы FIFA 22 могли бы выбрать польского форварда лицом симулятора.

Но в FIFA решили не усложнять ситуацию с подписанием новых спонсорских контрактов и снова поставили на обложку Мбаппе. Многие болельщики и геймеры подметили, что игрок «ПСЖ» не достоин представлять игру во второй раз.После незабитого пенальти на Евро-2020 на Килиана вылились тонны хейта. FIFA тоже досталось за «неправильный» выбор главного лица симулятора.

В Electronic Arts не прислушались и к фанатским концептам – одним из вариантов была сборная Аргентины и Лео Месси с долгожданным Кубком Америки в руках.

фанатский концепт обложки FIFA 22 Фото: Other Agency

FIFA 22 будет комментировать женщина

Инсайдеры рассказали, что в игре появится женщина-комментатор. Английскую версию предложили озвучивать бывшей футболистке «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт. Официально об этом должны объявить во время презентации EA Play Live 2021.

Профессиональная спортивная карьера Скотт насчитывает 16 сезонов. Сегодня звезда британского футбола занимается спортивной журналистикой и выступает экспертом на ТВ. Она входила в команду комментаторов Евро-2020 на BBC.

Alex Scott Фото: Getty Images

Режим онлайн-карьеры

Пользователи обнаружили на сайте EA интересную вакансию. Она намекает, что в новой FIFA появится онлайн-карьера. Согласно описанию вакансии, студии требуется человек, которые займется сетевой игрой, поэтому сложно утверждать, что сотрудник будет заниматься именно онлайн-карьерой.

Возможно, EA ищет специалиста для полировки Ultimate Team или для разработки сетевого кода. После публикации пояснение было сразу же удалено. Разработчики намекнули, что не хотят раньше времени раскрывать подробности игры.

А как насчет РПЛ в FIFA 22?

В конце сезона у российской Премьер-лиги заканчивается эксклюзивный контракт с Konami, выпускающей Pro Evolution Soccer. У российских фанатов FIFA появилась надежда на то, что лига вернется и заключит новый контракт с EA.

Поклонники FIFA были крайне недовольны партнерством с японскими разработчиками, а самые преданные геймеры из России закидали твиттер РПЛ гневными постами.

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Но российская лига все же не будет представлена в FIFA 22 – разве что отдельными командами без лиги, как и в прошлых сезонах.

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