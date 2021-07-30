Вышел официальный трейлер FIFA 22. Отличительной чертой спортивного симулятора должна стать улучшенная картинка, особенно по части анимации. Разработчики обещают, что движения футболистов на поле будут просчитываться в реальном времени и станут суперреалистичными.

Создатели FIFA 22 также поработали с вратарями, которые раньше были малоотличимы друг от друга. Заявлено, что в новой версии у каждого стража ворот будет свой уникальный стиль игры. Это придется учитывать для построения тактики матча. Интеллект полевых игроков тоже обещают заметно подтянуть.

Киберспорт Комментатор-женщина, Мбаппе на обложке, нет РПЛ. Фишки FIFA 22 27/07/2021 В 06:25

Релиз FIFA 22 намечен на 1 октября.

Продукт предназначен для платформ PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и для стримингового сервиса Google Stadia.

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