Вышел официальный трейлер FIFA 22. Отличительной чертой спортивного симулятора должна стать улучшенная картинка, особенно по части анимации. Разработчики обещают, что движения футболистов на поле будут просчитываться в реальном времени и станут суперреалистичными.
Создатели FIFA 22 также поработали с вратарями, которые раньше были малоотличимы друг от друга. Заявлено, что в новой версии у каждого стража ворот будет свой уникальный стиль игры. Это придется учитывать для построения тактики матча. Интеллект полевых игроков тоже обещают заметно подтянуть.
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Комментатор-женщина, Мбаппе на обложке, нет РПЛ. Фишки FIFA 22
- Релиз FIFA 22 намечен на 1 октября.
- Продукт предназначен для платформ PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и для стримингового сервиса Google Stadia.
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В FIFA 22 появится показатель xG
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Известна дата выхода FIFA 22. Уже есть 1-й трейлер