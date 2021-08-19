Компания Activision и студия Sledgehammer Games анонсировали игру Call of Duty: Vanguard и рассказали, чего ждать от новой части шутера. Игрокам вновь предстоит пережить сражения на всех фронтах Второй мировой войны. Рассказываем главные подробности о долгожданном продолжении серии Call of Duty.

Трейлер

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Сюжет

Игра охватит все основные фронты Второй мировой – Северную Африку, Восточный фронт, Западный фронт и бои над Тихим океаном. Всего в сюжетной кампании четыре героя – по одному на каждый фронт. Русских представляет Полина Петрова – ее прототипом стала реальная героиня ВОВ, снайпер Людмила Павличенко. Американские журналисты наградили ее прозвищем «Леди Смерть»: за время войны Павличенко убить больше 300 врагов.

История стартует в конце войны. Из четырех солдат, которые особенно проявили себя в ключевых сражениях Второй мировой, формируется специальный отряд. Он должен отправиться в Берлин для ликвидации целей высокого приоритета. Некоторые сцены в кампании покажут, как война вторгается в мирную жизнь обычных людей – например, Полины, которая жила в Сталинграде и даже не думала о боевой славе.

Call of Duty: Vanguard Фото: Other Agency

Особенности мультиплеера

После релиза в Call of Duty: Vanguard будет доступно 20 многопользовательских карт: 16 из них – стандартного размера в режиме 6 на 6 игроков. Еще четыре – для матчей 2 на 2.

Особое внимание при работе над геймплеем было уделено стрельбе – разработчики постарались сделать ее более тактической и правдоподобной. В игре снова появится опция Gunsmith, позволяющая тонко настраивать и кастомизировать оружие.

Добавят в Call of Duty: Vanguard и новую вариацию «королевской битвы» режим получил название «Царь горы» и рассчитан на отряды из одного, двух и трех человек. Остальные подробности пока держатся в секрете. Также вернется в игру и зомби-режим, за который отвечала Treyarch Studios.

Call of Duty: Vanguard Фото: Other Agency

Дата выхода и стоимость

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на двух поколениях консолей и ПК. Предварительные заказы уже открыты. На Battle.net игра доступна в двух изданиях: Базовом и Ultimate. Они будут стоить 3 499 и 5 899 рублей соответственно. Для PlayStation предлагается Базовое издание за 4899 рублей, издание Crossgen за 5499 рублей и Ultimate-издание стоимостью 7499 рублей. За предзаказ разработчики обещают ранний доступ к открытому бета-тесту, а также скины на оружие.

Первая игра из серии Call of Duty была выпущена 29 октября 2003 года.

Последняя – Call of Duty: Black Ops Cold War, она вышла 13 ноября 2020 года.

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