Бенджамин Ахмед – 12-летний школьник, который увлекается программированием и веб-разработками. За прошедшие 2 месяца парень заработал 400 тысяч долларов на продаже NFT-токенов с изображениями китов из Minecraft.

По словам Ахмеда, он занимается программированием с пяти лет. На данный момент 12-летний Бенджамин работает над созданием другого набора NFT-токенов.

«Я впервые узнал о NFT в начале этого года. Это привлекло мое внимание из-за простоты передачи права собственности через блокчейн», – отметил Ахмед.

Киберспорт Сталинград и 20 мультиплеерных карт. Анонс Call of Duty: Vanguard 19/08/2021 В 19:48

Отец Бенджамина – веб-разработчик.

Коллекция токенов, состоящая из 3350 картинок, была распродана за девять часов после выпуска.

Киберспорт Вышел трейлер FIFA 22, разрабы обещают суперреалистичные движения 30/07/2021 В 19:08