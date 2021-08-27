Бенджамин Ахмед – 12-летний школьник, который увлекается программированием и веб-разработками. За прошедшие 2 месяца парень заработал 400 тысяч долларов на продаже NFT-токенов с изображениями китов из Minecraft.
По словам Ахмеда, он занимается программированием с пяти лет. На данный момент 12-летний Бенджамин работает над созданием другого набора NFT-токенов.
«Я впервые узнал о NFT в начале этого года. Это привлекло мое внимание из-за простоты передачи права собственности через блокчейн», – отметил Ахмед.
Киберспорт
Сталинград и 20 мультиплеерных карт. Анонс Call of Duty: Vanguard
- Отец Бенджамина – веб-разработчик.
- Коллекция токенов, состоящая из 3350 картинок, была распродана за девять часов после выпуска.
Киберспорт
Вышел трейлер FIFA 22, разрабы обещают суперреалистичные движения
Киберспорт
Комментатор-женщина, Мбаппе на обложке, нет РПЛ. Фишки FIFA 22