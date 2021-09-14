Компания EA Sports опубликовала рейтинги топовых футболистов нового симулятора FIFA 22. Лидер по сравнению с прошлогодней версией игры остался прежним – это Лионель Месси, которого оценили в 93.
Главное изменение – Криштиану Роналду (91) уступил вторую строчку Роберту Левандовскому (92). Третью позицию вместе с нападающим «МЮ» делят еще четыре игрока: Кевин де Брёйне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак. В топ-11 также попали Харри Кейн, Н'Голо Канте, Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Стеген – рейтинг этой четверки составил 90. Эрлинг Холанн прибавил 4 балла к прошлому рейтингу, но с показателем 88 не вошел в топ-22.
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Топ-22 лучших игроков FIFA 22
- Лионель Месси («ПСЖ») – 93
- Роберт Левандовский («Бавария») – 92
- Криштиану Роналду («МЮ») – 91
- Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») – 91
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 91
- Неймар («ПСЖ») – 91
- Ян Облак («Атлетико») – 91
- Харри Кейн («Тоттенхэм») – 90
- Н'Голо Канте («Челси») – 90
- Мануэль Нойер («Бавария») – 90
- Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 90
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 89
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 89
- Карим Бензема («Реал») – 89
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 89
- Йозуа Киммих («Бавария») – 89
- Хынмин Сон («Тоттенхэм») – 89
- Алиссон («Ливерпуль») – 89
- Тибо Куртуа («Реал») – 89
- Каземиро («Реал») – 89
- Эдерсон («Манчестер Сити») – 89
- Садио Мане («Ливерпуль») – 89
- Впервые в истории в десятку лучших игроков FIFA вошел футболист «Тоттенхэма». Им стал Харри Кейн.
- FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Google Stadia.
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