Компания EA Sports опубликовала рейтинги топовых футболистов нового симулятора FIFA 22. Лидер по сравнению с прошлогодней версией игры остался прежним – это Лионель Месси, которого оценили в 93.

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Главное изменение – Криштиану Роналду (91) уступил вторую строчку Роберту Левандовскому (92). Третью позицию вместе с нападающим «МЮ» делят еще четыре игрока: Кевин де Брёйне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак. В топ-11 также попали Харри Кейн, Н'Голо Канте, Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Стеген – рейтинг этой четверки составил 90. Эрлинг Холанн прибавил 4 балла к прошлому рейтингу, но с показателем 88 не вошел в топ-22.

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Топ-22 лучших игроков FIFA 22

Лионель Месси («ПСЖ») – 93

Роберт Левандовский («Бавария») – 92

Криштиану Роналду («МЮ») – 91

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») – 91

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 91

Неймар («ПСЖ») – 91

Ян Облак («Атлетико») – 91

Харри Кейн («Тоттенхэм») – 90

Н'Голо Канте («Челси») – 90

Мануэль Нойер («Бавария») – 90

Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 90

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 89

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 89

Карим Бензема («Реал») – 89

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 89

Йозуа Киммих («Бавария») – 89

Хынмин Сон («Тоттенхэм») – 89

Алиссон («Ливерпуль») – 89

Тибо Куртуа («Реал») – 89

Каземиро («Реал») – 89

Эдерсон («Манчестер Сити») – 89

Садио Мане («Ливерпуль») – 89

Впервые в истории в десятку лучших игроков FIFA вошел футболист «Тоттенхэма». Им стал Харри Кейн.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Google Stadia.

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