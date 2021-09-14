Компания EA Sports опубликовала рейтинги топовых футболистов нового симулятора FIFA 22. Лидер по сравнению с прошлогодней версией игры остался прежним – это Лионель Месси, которого оценили в 93.
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Главное изменение – Криштиану Роналду (91) уступил вторую строчку Роберту Левандовскому (92). Третью позицию вместе с нападающим «МЮ» делят еще четыре игрока: Кевин де Брёйне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак. В топ-11 также попали Харри Кейн, Н'Голо Канте, Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Стеген – рейтинг этой четверки составил 90. Эрлинг Холанн прибавил 4 балла к прошлому рейтингу, но с показателем 88 не вошел в топ-22.
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Топ-22 лучших игроков FIFA 22
  • Лионель Месси («ПСЖ») – 93
  • Роберт Левандовский («Бавария») – 92
  • Криштиану Роналду («МЮ») – 91
  • Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») – 91
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 91
  • Неймар («ПСЖ») – 91
  • Ян Облак («Атлетико») – 91
  • Харри Кейн («Тоттенхэм») – 90
  • Н'Голо Канте («Челси») – 90
  • Мануэль Нойер («Бавария») – 90
  • Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 90
  • Мохамед Салах («Ливерпуль») – 89
  • Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 89
  • Карим Бензема («Реал») – 89
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 89
  • Йозуа Киммих («Бавария») – 89
  • Хынмин Сон («Тоттенхэм») – 89
  • Алиссон («Ливерпуль») – 89
  • Тибо Куртуа («Реал») – 89
  • Каземиро («Реал») – 89
  • Эдерсон («Манчестер Сити») – 89
  • Садио Мане («Ливерпуль») – 89
  • Впервые в истории в десятку лучших игроков FIFA вошел футболист «Тоттенхэма». Им стал Харри Кейн.
  • FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Google Stadia.
В FIFA 22 появится показатель ожидаемых голов (xG)
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