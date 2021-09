Пожилая пара опубликовала объявление о поиске учителя по играм для PS4. Особые проблемы мужчина и женщина испытывали с главным хитом 2020 года – Last Of Us Part II.

«Мы с мужем (пожилые люди) нуждаемся в личном репетиторе, который придет к нам домой и научит играть в игры для PS4, особенно в The Last Of Us Part II, с которыми у нас возникают проблемы. Нужен человек, разбирающийся в играх и умеющий работать с контроллером. Необходимо, чтобы этот человек был терпелив и учил без осуждения, не расстраиваясь и не раздражаясь в течение двух-трех часов. Мы хотим насладиться этим развлечением», – гласит текст сообщения, которое опубликовал в твитере журналист Washington Post Джин Парк.

Пара разместила объявление на популярном в США сайте Craigslist. В нем отмечается, что пожилые люди находятся в Сан-Хосе, а успешный кандидат должен иметь карту вакцинации от коронавируса.

В реплаях многие выразили готовность помочь с обучением, но один ответ особенно выделился. В комменты пришла актриса Шеннон Вудворд, озвучившая Дину в Last Of Us Part II. «Джин, как мне подать заявку?» – поинтересовалась девушка.

Игра Last Of Us Part II от компании Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года.

Разработчики сообщали, что работают над созданием мультиплеера.

