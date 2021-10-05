В игровой среде отношение к ЕА и FIFA двойственное. С одной стороны, игра штампованная, и вообще не игра, а патч; компания – конвейер, который выпускает этот самый патч с обновленными составами каждый год за фулл-прайс. С другой стороны, у игры легендарный статус, миллионы поклонников и огромные доходы. В дополнение ЕА грамотно внедряет в хедлайнерский проект новые триггеры, будь то сюжетная линия, режим Volta или просто интерактивные кат-сцены переговоров с футболистами – эти вещи цепляют игроков.
Но в последние года три серия выбрала спорный путь развития. Несмотря на инновационные режимы, играть непосредственно в футбол становилось все тяжелее. ЕА пошла на поводу у той части геймеров, которые кайфуют от трюков и унижений и, прежде чем забить мяч, перекидывают вратарей рабоной.
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Дошло до того, что FIFA 21 мало напоминала футбол, а правого стика на геймпаде стало страшно касаться – начинался стритбол с десятком финтов. Игра, в которой, имея определенный скилл, даже за Антона Заболотного можно накручивать всю команду (даже на высоком уровне сложности), вызывала вопросы.
Но сначала о плохом – о графике нового поколения
Нет, серьезно, если это некстген, то настало время сдавать консоли. Можно сходу назвать 10 футсимов за последние 10 лет, в которых графика не сильно хуже, лучше или около того. И в этой десятке будет даже PES 2011.
Акинфеев в FIFA 22
Фото: Eurosport
Несмотря на многообещающие трейлеры, в которых у игроков видно каждую пору на коже и волосинку на бороде, по традиции, это осталось в трейлерах. Определенные успехи есть, например, с волосами, но пока складывается ощущение, что в ЕА напортачили с оптимизацией. Если игра успевает подумать (например, при праздновании), то все более-менее терпимо. Но если кат-сцена запускается внезапно (например, игрок промазал и в досаде бьет газон), стартует мыло и стыд.
По традиции поляна выглядит неестественно. Сине-зеленое нечто (ну или зелено-салатовое, зависит от погоды), отдаленно напоминающее траву, – классика серии. Как и безжизненные ворота. Как и трибуны. Короче, все, что касается питча, в FIFA выполнено не супер, и к этому нужно долго привыкать, особенно если вы пересели с PES, где традиционно этому уделяют больше внимания.
Финты больше не решают, физику в игре переработали
Самая революционная сторона новой части – физика. В предыдущих частях, как уже говорилось выше, культивировалось унижение – чем больше раз ты начеканишь мяч, прежде чем занесешь его в ворота, тем лучше. Разработчики такому поведению способствовали, из части в часть делая из футболистов болванчиков для финтов.
Отдельный матч (с обычным игроком или против ИИ – не играет роли) можно было вытащить, просто накручивая правый стик – футболист сделает все сам в диком танце. А уж если овладеть искусством финтов, то миллионы просмотров на кровожадных челленджах в ютьюбе обеспечены.
Но ЕА решила все же немного остудить дриблеров – к тому же, с точки зрения адекватного футбола есть продукт от Konami. Уже несколько лет в пресс-релизах каждой новой фифы встречается слово «реализм», и наконец разработчики сделали шаг в этом направлении.
Фрагмент трейлера
Фото: Eurosport
Если верить рекламным заявлениям, то ЕА предприняла огромные усилия, чтобы сделать все красиво – специальное оборудование, тысячи часов съемок, анимации. На деле получилось и правда неплохо – где-то на уровне PES 2017, но для новой фифы это сродни прорыву. Оборона ведет себя умнее, рандомный футболист больше не делает по 20 обводок за матч, да и у топовых игроков с этим стало тяжелее – финты теперь средство, а не единственное оружие.
Проработали и мяч – он стал более грузным и ведет себя не очень предсказуемо. Пока это касается только пасов (в стеночку играть стало гораздо приятнее). Удары по-прежнему похожи на скрипт, но это правится одним патчем.
Следы от анимаций тоже видны, игроки теперь не такие предсказуемые, как в прошлой части – могут принять мяч очень неординарно, поскользнуться или ударить из неожиданной позиции. Смотрится весело, но тут играет роль эффект новизны.
В сумме физика в новой части получилась прорывная, учитывая глубокое дно, на котором она находилась всего год назад.
ЕА прокачала статистику – и это реально круто
Один из самых приятных триггеров, который надолго зацепит игроков – продвинутая аналитика. Когда-то разработчики привели всех в восторг картой отборов и всплывающими окнами эффективности – в них они показывали, в какую именно точку ворот забивал игрок – теперь ЕА шагнула дальше.
Компания еще до релиза обещала, что в игру введут xG. Это была приятная ожидаемая фишка, но по факту она оказалась самой неинтересной. Ожидаемые голы прописаны в послематчевой статистике отдельной строчкой, но эту строчку еще нужно найти – в глаза она не бросается, да и не сильно интересно, на самом деле. Разве что теперь легче доказывать в компании, что ты проиграл из-за того, что тебе не повезло.
Статистика в FIFA 22
Фото: Other Agency
Статистика в FIFA 22
Фото: Other Agency
Статистика в FIFA 22
Фото: Other Agency
Главный сок в другом – ЕА полностью переработали статистику. Вместо привычной статы, умещающейся в несколько окошек, юзера ждет громоздкая и подробнейшая аналитическая выкладка по каждому компоненту. Здесь и 20 строчек, посвященных ударам – типы, виды, дистанция, и зоны владения, полная информация по передачам, карта пасов, и много чего еще. Теперь игроки могут даже после самого рядового матча писать обзор со всеми пруфами – информации даже чересчур много, и это правда круто.
Рай для карьериста: новый контент, свой клуб, за созданного футболиста играть веселее
У ЕА долгая и сложная система отношений с режимом карьеры – и выпускали отдельную игру FIFA Manager, и делали упор, и забивали на него, всякое бывало. С прошлого года в этих отношениях вновь период потепления, и сейчас контента в режим карьеры тоже подвезли солидно – тех самых приятных триггеров.
Во-первых, расширили количество кат-сцен. Анимации трансферных переговоров обновили, добавили видосы из раздевалки (при поражениях в дерби, победах в чемпионате и так далее), иначе анимируются трибуны – настолько, что есть даже уникальные перфомансы. В том числе у игроков в топ-форме появилась возможность засветиться во весь рост на растяжке фанатов – это касается и карьеры тренера, и карьеры игрока. И это только те анимации, что на поверхности – а еще есть всякие пресс-конференции, представления тренера и игроков, и, наверное, что-то еще.
Режим карьеры в FIFA 22
Фото: Eurosport
Еще из приятных нововведений – теперь каждый ваш чих будут сопровождать медиа. Стали тренером месяца? Велком на первые полосы. Привлекли игрока из молодежки, и он сверкнул? Уже пишут про вас. Провели 50 матчей за клуб? Вы звезда. И не только в меню карьеры – по ходу игры комментаторы будут припоминать вам успехи. Короче, погружение в новой фифе очень глубокое, и сколько еще припасено новых фишек, сходу понять тяжело.
Еще одно из важных изменений оценят очень многие. К чему приходит каждый карьерист после 10-й победы в ЛЧ подряд? Зачем пахать на чужой клуб, если можно создать свой! В новой фифе такая возможность есть, и настроить можно все – от названия до стадиона. Фишка для футсимов не новая, но именно в FIFA и именно в этом году смотрится свежо.
Карьера футболиста тоже топ – к ней относятся все вышеперечисленные изменения, а самое главное – возможность выходить на замену. Теперь не нужно скипать два месяца в ожидании того самого шанса, тренер будет плавно подтягивать тебя к основе. А там уже как пойдет, и если пойдет – внимание журналистов и растяжка на фан-секторе обеспечены.
Штурмовать теперь можно не только Лигу чемпионов и Лигу Европы. Для эстетов Лигу конференций тоже завезли, так что болельщикам «Тоттенхэма» будет чем заняться в ближайшие выходные.
Чем еще развлечься? Volta и традиции
Если помните, уже третью игру подряд ЕА раскачивает кайфовый режим под названием Volta – FIFA 22 не исключение. Уличный футбол на коробках со всего мира, финты, счет 10:9, таймы по две минуты, стиль – вот это вот все.
FIFA 22 Volta
Фото: Eurosport
Многих режим зацепил, особенно учитывая, что он есть еще и онлайн, но новая фифа шагнула дальше. Добавили перки, суперудары, новые режимы внутри режима, короче Volta – отдельный мир, который надо исследовать не один день. Поклонники оценят.
Остальные режимы не изменились – впрочем, классика и должна оставаться классикой.
Бонус для ультимейт-наркоманов
Любителям дознуться открытием нового лутбокса тоже подвезли приятных новостей. Во-первых, ЕА не выдержала напора европейских властей (те утверждали, что лутбоксы – азарт, и их нужно запретить), и со скрипом сдает позиции. Теперь в ассортименте лутбоксы с предпросмотром – за них геймер платит только если его устроит содержимое. Распространяется пока не на все (индустрию сюрприз-паков убить не так просто), но это уже хорошая весточка.
Несколько структурных изменений затронули Rivals и Weekend League. В первом появилась своя Суперлига – элитный дивизион, в котором соберутся лучшие из лучших, и из которого вылететь по ходу сезона будет нельзя. Во втором же турнирные изменения более значительные, удлиняют сезон и добавляют мотивации побеждать в каждом матче – теперь все решает не рейтинг.
Ну и новых карточек подвезли, чего уж там – теперь есть даже Tsar Алекс Мостовой.
Скачок не для футсимов, но для серии. Играть можно долго
В новой фифе достаточно вещей, способных задержать надолго. Если вы не подсели на ультимейт-иглу и ежегодно падающий онлайн вас не особо волнует, то есть хорошие новости – эту FIFA можно взять годика на два-три. Нововведений много, и они вряд ли успеют надоесть, особенно на фоне ослабления PES. В компании можно играть в старую добрую классику, попробовать покатать Volta, а оставшись наедине можно штурмовать Лигу чемпионов, наблюдать за атмосферой в раздевалке и наслаждаться вниманием газет. Потом можно создать своего игрока, пройти аналогичный путь, а позднее заняться собственным клубом – короче, дел в игре хватает. Аналитические навыки можно подкачать, зависая в послематчевой статистике.
Месси в FIFA 22
Фото: Eurosport
Конечно, без консолей нового поколения тот самый некстген и все связанные с ним фишечки полностью оценить не получится, но по первому впечатлению этим некстгеном и не особо пахнет. Впрочем, и без этого мини-революция, затеянная ЕА, скорее удалась. Правда пока лишь относительно себя самой.
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