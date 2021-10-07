Компания EA Sports объявила о возможной смене названия игры серии FIFA. Канадское издательство и Международная федерация футбола пересматривают права на использование названия FIFA.
В пресс-релизе EA отмечает, что права на название FIFA отделены от остальных партнерских соглашений и лицензий, однако неизвестно по какой причине решено пересмотреть права. Это никак не относится к успеху нынешнего названия: с 1 октября в FIFA 22 сыграли более 9,1 млн человек.
- Ранее название сменил конкурент FIFA – франшиза Pro Evolution Soccer от Konami стала eFootball.
- Релиз FIFA 22 состоялся 27 сентября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X.
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