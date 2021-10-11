Канадская компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку EA Sports FC – возможно, она станет новым названием для серии видеоигр FIFA.
Ранее стало известно, что рассматривается возможность переименования линейки футбольных симуляторов, сообщает DTF в твиттере.
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- Релиз FIFA 22 состоялся 27 сентября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X.
- Основной конкурент симулятора – eFootball 2022 от производителя Konami – на старте провалился из-за перехода на условно-бесплатную модель и движок Unreal Engine 4.
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