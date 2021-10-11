Канадская компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку EA Sports FC – возможно, она станет новым названием для серии видеоигр FIFA.
Ранее стало известно, что рассматривается возможность переименования линейки футбольных симуляторов, сообщает DTF в твиттере.
Киберспорт
Rockstar выпустит ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas
08/10/2021 В 16:01
  • Релиз FIFA 22 состоялся 27 сентября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X.
  • Основной конкурент симулятора – eFootball 2022 от производителя Konami – на старте провалился из-за перехода на условно-бесплатную модель и движок Unreal Engine 4.
EA Sports может сменить название серии игр FIFA. Идут переговоры с Международной федерацией футбола
Смотрите каналы Eurosport прямо на сайте
Киберспорт
EA Sports может сменить название серии игр FIFA
07/10/2021 В 11:58
Киберспорт
Обновленный режим карьеры и свежая Volta. FIFA 22 – революция серии
05/10/2021 В 13:38