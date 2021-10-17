Team Spirit стал победителем десятого чемпионата мира по Dota 2 – The International 10. В гранд-финале команда из России взяла верх над представителями Китая из PSG.LGD – 3-2.

В составе победителей выступали Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все – Россия), Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков (оба – Украина). Триумф принес им 18,2 млн долларов призовых. Их соперники по финалу получат 5,2 млн долларов.

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ЧМ прошел в Бухаресте без зрителей. Первоначально турнир планировался в Швеции, но власти страны отказались делать послабления ивенту из-за пандемии.

Призовой фонд The International 10 превысил 40 млн долларов – это рекорд киберспорта.

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