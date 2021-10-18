Умер киберспортсмен Алексей Малышев – 23-летнего парня нашли в в Ленобласти окровавленным и раздетым. Геймера госпитализировали в Гатчинскую больницу, но не спасли.
Молодого человека обнаружили возле гаражей 17 октября голым по пояс и без обуви. Рядом лежали две пластиковые бутылки, пустая пачка сигарет и тапочки. У киберспортсмена диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. Неизвестно, как он оказался получил серьезные повреждения и оказался один за городом, сообщает «Mash на Мойке».
- Малышев был капитаном студенческой команды Политеха, которая играла в Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile.
- В составе Политеха Малышев стал трехкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги и обладателем золота международного турнира WCAA 2020 International University Competition в китайском Даляне.
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