Умер киберспортсмен Алексей Малышев – 23-летнего парня нашли в в Ленобласти окровавленным и раздетым. Геймера госпитализировали в Гатчинскую больницу, но не спасли.

Молодого человека обнаружили возле гаражей 17 октября голым по пояс и без обуви. Рядом лежали две пластиковые бутылки, пустая пачка сигарет и тапочки. У киберспортсмена диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. Неизвестно, как он оказался получил серьезные повреждения и оказался один за городом, сообщает «Mash на Мойке»

Малышев был капитаном студенческой команды Политеха, которая играла в Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile.

В составе Политеха Малышев стал трехкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги и обладателем золота международного турнира WCAA 2020 International University Competition в китайском Даляне.

Киберспорт Русская команда впервые в истории стала чемпионом мира по Dota 2 15 ЧАСОВ НАЗАД

Скачивай приложение Eurosport для iOS Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Киберспорт EA Sports FC – вероятное новое название серии FIFA 11/10/2021 В 17:04