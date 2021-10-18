Фигуристка Бетина Попова поделилась впечатлениями от победы российской команды Team Spirit на The International 10.

«Шесть дней смотрела весь турнир. Болела за наших Team Spirit с самого начала, и еще моими фаворитами были Team Secret. Ребята – невероятные молодцы, просто нет слов, чтобы передать все эмоции! Не представляю, насколько тяжелым выдался у них этот день.

Во время третьей карты я сидела на прямом эфире у «Спорт-Экспресса», но на телефоне одновременно с трансляцией соревнований по фигурному катанию шла и трансляция финала The International. Очень рада, что смогла посмотреть четвертую карту уже дома на большом экране. Я искренне верила, что ребята могут выиграть. На таком кураже от серии побед неудивительно, что они стали чемпионами. Причем они не считались фаворитами в матче с PSG.LGD – от них победы никто не ждал, но мы очень верили. Не уверена, что в фигурном катании есть турнир, который можно было бы сравнить с The International. Только если Олимпиада!» – приводит слова Поповой «Газета»

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Spirit обыграла PSG.LGD в финале со счетом 3:2.

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