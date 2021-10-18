Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на десятом чемпионате мира по Dota 2 – The International 10.

«Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 – чемпионате мира по Dota-2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего, Владимир Путин», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля

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В гранд-финале команда из России взяла верх над представителями Китая из PSG.LGD – 3-2.

Призовой фонд The International 10 превысил 40 млн долларов – это рекорд киберспорта.

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