В Бухаресте завершился десятый чемпионат мира по Dota 2 – The International 10. Победителями турнира стала команда из России Team Spirit, которая обыграла в гранд-финале китайцев из PSG.LGD – 3-2. Наградой стали 18 млн долларов.

Впервые с 2011 года ЧМ покорился ребятам из СНГ – на первом ЧМ по Dota 2 выстрелили украинцы из NAVI. До старта турнира «Спириты» были жуткими андердогами. В их победу не верили ни букмекеры, ни аналитики, ни обычные дотеры. Разбираемся, почему же Team Spirit взял TI (The International).

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Dota 2 – онлайн игра, в которой друг другу противостоят две команды по 5 человек. Задача – снести трон команды соперника. Карта разделена на стороны: Radiant и Dire (свет и тьму) и представляет собой пространство с тремя дорогами (линиями/лайнами), по которым и производятся атаки.

Это как зло против добра, но с какой стороны вы начнете, определяется рандомно. Обе команды имеют одинаковые условия для победы в матче. В центре карты находится бушующая река с пещерой, в которой обитает Рошан – сильный монстр, за убийство которого вся команда получает золото. Этот демон мешает обеим командам пройти на чужую сторону. Шансы завалить Рошана у каждой из команд одинаковы.

С годами карта меняется, поэтому про-игрокам важно знать все нововведения (от расположения деревьев до путей и мест крипов (крипы – игровые юниты, за убийство которых получают золото, либо опыт; они бывают двух видов: на лайнах и крипы в лесу).

Игра делится на три этапа: начало – earlygame (0-20 минута), середина – midgame (20-50 минута) и конец – lategame (50 мин. – до падения трона).

В арсенале каждого игрока команды (тиммейта) до старта игры есть выбор из 121-го персонажа. У каждого такого героя есть своя способность (обилка), а также плюсы и минусы в характеристиках. Помимо персонажей существует огромное количество предметов, которые помогают своему обладателю лучше сражаться. Умение грамотно воспользоваться скиллами (умениями) персонажа и адекватное применение предметов – настоящее искусство в Доте.

Как пробились на турнир?

Парни из Team Spirit долгое время играли Dota 2, но в Competitive (соревновательный режим в Доте с турнирами) зашли лишь год назад. До попадания в команду ни один из игроков не был участником киберспортивной организации. Вместе Мирошку, Коллапса, Миру, ТоронтоТокио и Яторо собрал менеджер команды Дмитрий «Korb3n» Белов (Корбен).

Игра в русской лиге позволила команде выйти на Мейджоры (турниры рангом ниже TI). Там у Team Spirit игра не пошла и команда решила попробовать отобраться на ЧМ в Будапеште. Пробиться в число лучших удалось лишь через закрытую квалификацию, где победили 3:2. Выйдя на TI, Спириты стали вторыми представителями России и СНГ на турнире (наряду с Virtus.Pro).

Вот так выглядела предварительная таблица с шансами команд на места в The International 10

Как шли по сетке

На The International 10 все началось для «Спиритов» грустно. Команда бездарно провела первый игровой день: поражения в групповом этапе от Team Secret и PSG.LGD 2:0. Грустное начало ЧМ не позволило ребятам усомниться в своих силах. Наоборот – мотивация продержаться на турнире как можно дольше лишь возросла.

В следующие три игровых дня «Спириты» выдали серию из шести побед подряд. Благодаря камбэку команда вышла из группы в верхнюю сетку, где попала на команду из Китая Invictus Gaming (IG). Китайские геймеры скинули парней из СНГ в нижнюю сетку – 2:1.

На турнирах уровня TI сильные команды часто оказываются в нижней сетке, где встречаются соперники слабее. Такое расположение сил в турнире помогает добраться до финала. Но заключительная игра – всегда непредсказуема.

В нижней сетке русская команда уже не проигрывала. Раунд за раундом TI покинули фавориты – Fnatic, единственные двукратные чемпионы Инта OG и коллеги по СНГ-региону Virtus.pro. В пятом раунде Team Spirit отомстили китайским обидчикам из Invictus Gaming (IG), скинувших их из верхней сетки.

Финал нижней сетки оказался для команды одним из самых сложных матчей на турнире. «Спиритам» противостояли киберспортсмены из Team Secret, которые уже побеждали Мирошку и компанию в группе. Русская команда затащила 2:1 и вышла в гранд-финал – сон, который оказался явью.

«Спириты» стали второй командой с постсоветского пространства, прошедшей в гранд-финал чемпионата. Легендарная украинская NAVI выиграла самый первый турнир в 2011 году, а в следующие два сезона завоевывала серебро.

На последнем этапе к заветной тарелке TI команду ждал главный главный претендент на титул PSG.LGD.

Расклады перед гранд-финалом и главный перфоманс TI

По оценкам аналитиков, шансы китайского коллектива победить были заметно выше 70% против 30%. Однако народ грузил в букмекерских на победу «Спиритов» – то ли из-за огромного коэффициента (перед турниром он составлял 29,0), то ли из-за большого количества русских геймеров.

Перед финальной частью турнира Илья Yatoro Мулярчук побрился налысо в честь бога Dota 2, но больше был похож на Бейна, злодея из вселенной Бэтмена. По мнению киберспортсмена, такой перфоманс должен был помочь команде добраться до чемпионства. Сложно сказать, насколько образ Яторо привлек бога Доты, но поступок точно впечатлил партнеров Мулярчука по команде.

Эмоции финала

Гранд-финал начался для «Спиритов» удачно, они превзошли оппонентов на первых двух картах. Исход следующих раундов стал шоком: китайские киберспортсмены работали гораздо слаженнее и увереннее в атаке. Они выигрывали линии и давили массой, либо зажимали соперника до момента критического преимущества, которому «Спириты» уже физически не могли противостоять. Таким нехитрым методом команда из Китая отыграла преимущество «Спиритов»: ничья перед финальной картой 2:2.

На пятой карте PSG.LGD решили действовать слишком высоко. За счет этого игроки потеряли темп, что не позволяло наносить им прежнего урона сопернику. Team Spirit же зддорово уходил от пикофов (выходов соперника на героя, когда он двигается один). Грамотное использование предметов на спасение только увеличило шансы команды Мирошки на победу. «Спириты» закономерно снесли трон и взяли финал 3:2.

Yatoro обратился к фанатам, которые не верили в победу Team Spirit: «Спасибо всем, кто писал, что СНГ – худший регион, что мы займем топ-16. Это меня очень сильно мотивировало. Вы оказались неправы».

MVP

Лучшим игроком The International 10 безоговорочно стал Collapse. Он выходил на сложную линию, выигрывал ее, а после – выходил с быстрыми предметами, которые и решали исход мидгейма. После происходил эффект снежного кома, а команда рвала трон соперника на куски.

В матче нижней сетки против единственных двукратных чемпионов Инта OG Collapse сотворил невероятный перфоманс. Когда казалось, что «Спириты» отдадут первую карту сопернику, он завез керри (того, кто наносит большую часть урона) под фонтан и переломил баланс сил на сторону русской команды.

Керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук оформил ремпейдж (убийство пяти или больше героев за небольшой промежуток времени) в матче с Secret. Yatoro стал первым игроком в истории TI с тремя ремпейджами в основной стадии турнира.

Корбен же отметил Miposhka: «В моем понимании, он вообще с точки зрения комьюнити один из самых недооцененных игроков, о котором зачастую хорошего ничего не напишут, зато плохого в комментариях настрочат много. И это совершенно незаслуженно. Даже с точки зрения достижений, выигранных призовых, карьеры, он далеко не самый последний саппорт в СНГ».

Тренер

Огромную роль в победе команды на TI сыграл тренер Айрат «Silent» Газиев, который давно играет в Доту и даже добирался вместе с Winstrike до 9-12 места на ЧМ. Зачастую игроки сами выбирают тренера для своей команды. Здесь же коуча пригласил менеджер «Спиритов» Korb3n.

Вот, что он говорил о задачах Газиева в Spirit: «Айрат может разрядить обстановку или влиять на внеигровые процессы, но задачи поставленные ему менеджментом, так или иначе связаны с тренировочным процессом. Подготовка, анализ, синтез, коммуникация, систематика, отчетность». Также спортивный директор «Спиритов» подтвердил, что Silent активно участвовал в сборе текущего состава – помогал в оценке игроков с точки зрения уровня игры.

О системе подготовки к турниру рассказывал и Yatoro: «Ярослав «Miposhka» Найденов и Айрат готовились больше всех. К каждой команде они подготавливались индивидуально. Silent уходил спать в 4 утра и досконально разбирал каждую команду.

Сложность Доты 2 в том, что каждые 1-2 месяца создатели меняют игру: одни персонажи становятся сильнее, другие – вовсе не играбельными. Здесь нужен хороший аналитик, который мониторит изменения и умеет правильно организовывать противодействие силам противника уже в новых условиях игры.

Team Spirit не всегда перепикивали (выбирали героев сильнее, чем у их противника) оппонентов, но при этом всегда делали сбалансированный выбор. Перед каждым матчем именно тренер выбирал героев для каждого игрока и анализировал матчи противника.

Конечно, игроки могли и сами предложить свое видение хода сражения, но именно Silent давал ребятам возможность проявить все свои киберспортивные скиллы в деле.

Призовые

Триумф на The International 10 принес парням из Team Spirit 18,2 млн долларов призовых. Их соперники по финалу заработали 5,2 млн долларов. Игроки «Спирит» рассказали, во что вложат свои гонорары:

«Я куплю домик для кошки и, возможно, усадьбу», – признался Yatoro.

«Куплю квартиру сестренке в центре Москвы, как и обещал. Ей 11 лет, мы с ней по фейстайму разговаривали», – заявил TorontoTokyo Хертек.

«Даже не знаю. У меня все есть. Все, что нужно, есть, пока ни в чем не нуждаюсь», – признался Collapse.

«Я тоже себе прикуплю, наверное, жилье. И папе машину», – пообещал Mira.

Из-за ковидных ограничений турнир в Бухаресте на стадионе «Arena Naţională» проводился без зрителей. После вручения заветной тарелки Аегиса Чемпионов, об этом выскзался мидер Спирит Александр Хертек:

«Надеюсь, вы теперь понимаете, что каждые 10 лет СНГ-команда будет выигрывать. Это как цикл был «китайская-европейская команда», а теперь каждые 10 лет СНГ.

Ну, мы еще в следующем году [выиграем], но это не считается. Каждые 10 лет СНГ-команда стабильно будет выигрывать ЧМ. В следующем году мы выиграем, хотелось бы со зрителями», – пообещал TorontoTokyo.

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