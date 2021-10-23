Опубликована статистика по итогам первых 22 дней, прошедших с момента запуска FIFA 22.
За это время в новую часть футбольного симулятора сыграли игроки из более 200 стран по всему миру. Они провели более 2,1 миллиарда матчей (примерно 89 млн матчей в день), в которых было забито более 5 миллиарда мячей. Самым популярным клубом является «ПСЖ», за него в разных режимах было сыграно 15 миллионов матчей, пишет Electronic Arts.
В режиме карьеры самыми популярными приобретениями оказались Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
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- 1 октября FIFA 22 вышла на ПК, PlayStation и Xbox One.
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