Команда Natus Vincere триумфально переиграла соперников из G2 Esports в гранд-финале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Заключительный матч мейджора в шведском Стокгольме закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из Украины.

NAVI заняли первое место, добившись подобного успеха впервые. За всю историю существования организации ее составы по CS:GO никогда не выигрывали турниры этой серии. Для звезды состава Александра s1mple Костылева это дебютная победа на чемпионате мира, к которой он шел на протяжении всей карьеры.

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Natus Vincere за победу получили $ 1 миллион призовых. Команда G2 Esports, занявшая второе место, заработала $ 300 тысяч. После окончания турнира игрок NAVI Денис electronic Шарипов вошел в топ-7 самых богатых игроков в CS:GO в мире. На первых пяти местах расположились игроки золотого состава Astralis, а на шестом – s1mple. На мэйджоре 24 лучшие команды мира разыграли призовой фонд в размере $ 2 миллионов.

Один из участников Natus Vincere Александр s1mple Костылев поделился эмоциями после победы на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Снайпер едва сдержал слезы от нахлынувших эмоций во время постматчевого интервью, но сумел сказать важные слова.

«Однажды я пообещал себе, что останусь в NAVI и выиграю мейджор. Сегодня мы сделали это! Многие не верили в нас, но мы, черт возьми, сделали это! Во время второй карты мы должны были поверить друг в друга, поверить в камбэк. Да, карта была равная, но мы боролись до конца и победили. Горжусь своей командой! Мы – чемпионы!» – радостно произнес он.

Капитан Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов сделал возлюбленной предложение после победы на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Это произошло, когда он стоял на сцене с главным трофеем в руке. После послематчевых интервью с победителями капитан взял у ведущего микрофон и обратился к ней на глазах у фанатов и сотен тысяч зрителей на трансляции.

« У меня остался один вопрос. Я знаю, что моя девушка сейчас смотрит этот турнир из Москвы. Я бы хотел спросить: «Ты выйдешь за меня, Лика?» – спросил Михайлов. И незамедлительно получил положительный ответ в инстаграме.

Александр s1mple Костылев стал самым ценным игроком PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO по версии журналистов HLTV. Звездный игрок NAVI не проиграл ни одной карты на турнире и закончил чемпионат с общим рейтингом 1,47.

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