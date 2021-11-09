9 ноября на прилавки виртуальных магазинов прибыл Football Manager 2022 – очередная часть гиковского футсима, которая ежегодно собирает у мониторов не только геймеров, но еще реальных футболистов и тренеров. Антуан Гризманн периодически делится в Твиттере менеджерскими успехами, а Уле-Гуннар Сульшер признавался, что регулярно подписывал в игре Игоря Акинфеева. Возникали даже теории, что на начальном этапе тренерства в «МЮ» норвежец перенес в реальную жизнь чит-тактику из FM.

Одним из главных достояний симулятора являются вундеркинды – самые перспективные молодые игроки до 21 года, которых можно подписать в клуб за копейки, а потом развить до топ-уровня. Разработчики предугадали успех Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанна, Кая Хавертца и других известных футболистов. Но как разработчики находят таких талантов?

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Килиан Мбаппе, «Монако» Фото: Getty Images

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Главными разработчиками игры наряду с программистами и гейм-дизайнерами являются ресерчеры. Их задача – максимально объективно и детально изучить футболиста, команду или чемпионат и перенести в игру необходимые данные. Управляет исследовательским отделом Стивен Дэвидсон, который отвечает за работу шести главных ресерчеров. Те в свою очередь главенствуют над 100 хед-ресерчерами, а у них за спиной трудятся еще 1000 помощников.

«Ресерчеры могут обладать квалификацией от УЕФА, а могут быть школьниками, которые очень фанатичны к своим командам. У нас есть люди, работающие в клубах: аналитики данных, специалисты по набору персонала, скауты, тренеры. У нас есть футболисты, которые проводили ресерч по тем клубам, за которые они выступают», – рассказал Дэвидсон

Ресерчеры просматривают футболиста – обычно это занимает 10 матчей – и оценивают его по внутриигровым характеристикам от 1 до 20. Характеристики делятся на технические (дриблинг, пас, удар), психологические (агрессивность, работоспособность, интуиция) и физические (выносливость, скорость). Иногда к руководству обращались с претензиями относительно работы. «Игрок говорит: «Слушай, я очень рад быть в игре, но вообще-то я левша», – вспоминал Стивен.

Немаловажны и околофутбольные аспекты, в том числе заработная плата и контрактные бонусы, которые прописаны для каждого футболиста. Бывали случаи, когда игроки в реальной жизни использовали данные FM и шантажировали руководство. «Я знаю пример, когда игрок АПЛ использовал Football Manager, как инструмент переговоров по контракту. Он сказал: «Я знаю, что этот игрок получает X денег, хочу столько же», – секретничал Дэвидсон.

С ростом популярности и влияния игры к разработчикам пришли футбольные агенты, которые предлагали деньги в обмен на улучшенный рейтинг клиентов. Но иногда базу данных игры используют для благих целей. Скаут «Хоффенхайма» Лутц Пфанненштиль признался, что в 2011 году он прознал о Роберто Фирмино через Football Manager. Селекционер порекомендовал руководству подписать 20-летнего бразильца за 3,5 миллиона евро из «Фигейренсе», а через четыре года он уехал в «Ливерпуль» за 40 миллионов.

Роберто Фирмино, «Хоффенхайм» Фото: Imago

Разработчики обладают своими людьми даже в экзотических чемпионатах: в 2017 году список игровых лиг пополнило первенство Гибралтара. Sports Interactive нашли хед-ресерчера под эту страну, который ранее играл вратарем в местном чемпионате. Также очень помогла футбольная ассоциация Гибралтара – она любезно поделилась информацией с разработчиками и дала разрешение на лицензирование.

Отдельная история – сбор информации по Африке. Хед-ресерчер континента Роб Делпорт начинал любителем и редактировал базу данных через внутриигровой редактор, но позже подал заявку на работу в Sports Interactive, прошел несколько тестов и был принят на работу. Главная беда – технологическая отсталость Африки, некоторые клубы даже не имеют веб-сайтов, из-за чего сбор информации занимает больше времени.

Также головной боли добавляет любовь африканцев подделывать дату рождения, которую трудно проверить, особенно если игрок родился в селе. «На днях мне рассказали о мальчике из сельской местности, который был близок к подписанию профессионального контракта. В интернете говорилось, что он родился в другой провинции, но на деле его семья переехала, когда ему было три года. Это мелкая деталь, которая меняет очень многое. Например, это означало, что он по этносу Коса, а не Зулу, как предполагалось ранее», – рассказывал Делпорт.

Морокко на Кубке Африканских Наций 2019 Фото: Getty Images

Стать ресерчером игры может каждый, для этого нужно написать отделу скаутингу в России и пройти несколько тестирований. Найти контакты можно на специальных форумах, посвященных Football Manager. Стоит отметить, что внештатным ресерчерам не предусмотрена зарплата – разве что бесплатная копия новой игры.

Говоря о скаутинге, здесь Россия заметно отстает от европейских лиг, но это объяснимо малым количеством сотрудников. Ресерчеров с трудом хватает на полноценный анализ игроков РПЛ, а про ФНЛ даже говорить нет смысла.

Но по сравнению с былыми временами, отечественный скаутинг сделал огромный шаг вперед. Все помнят легендарного белорусского форварда нулевых Максима Цыгалко, который стоил копейки в первых версиях игры и давал прикурить по результативности даже Эрлингу Холанну. К сожалению, в реальности у бомбардира карьера не задалась: Максим завершил карьеру в 26 лет, а его пиком стала игра за минское «Динамо».

Собственно, задача хед-ресерчеров – избежать подобных неурядиц и следить, чтобы скауты максимально объективно оценивали футболистов. О проблеме высказался Игорь Печерица, который долгое время занимался ресерчем «Спартака» для игры: «Самый сложный момент – не спутать реальное положение дел с игрой на вдохновении. Я этого также не избежал. К примеру, Глушаков получил отменные атрибуты командной игры и самоотдачи после чемпионства, но постчемпионский сезон вернул их на место».

Современные версии FM гораздо чаще славятся точными предсказаниями будущих звезд европейского футбола. Разработчики предрекли славную карьеру Йозуа Киммиха, Бернарду Силвы, Джека Грилиша, Леона Горетцки и других. Но и без промахов не обошлось: Керлон, Фрэдди Аду, Яя Саного и другие легенды симулятора не смогли найти себя во взрослом футболе и сдулись. Но зато успели пофеерить в карьерах у миллионов игроков FM – тоже успех.

Фрэдди Аду, «Филадельфия» Фото: Eurosport

С релизом свежей части фанаты ринулись знакомиться с новыми вундеркиндами. Если довериться ресерчерам, то уже скоро Анатолий Трубин, Райан Гравенберх и Хави Симонс будут бороться за «Золотой мяч». Правдивы прогнозы или нет – узнаем через несколько лет.

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