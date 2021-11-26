Что случилось?

25 ноября телеграмм-канал Baza сообщил, что Московская прокуратура подала заявление в Таганский суд с требованием блокировки аккаунтов Алана Енилеева (2,1 миллиона подписчиков в инстаграме), Кирилла и Богдана «Feromon666» (460k) и «Тот Самый Gosha» (55k).

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Следователи провели проверку, которая показала, что эти ребята устраивали уличные гонки, при этом катались без номеров и советовали подписчикам, как бороться с камерами на дорогах и штрафами.

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Телеграм-канала Mash написал, что суд нашел в видео блогеров нарушения статьи 149 ФЗ («Об информации и защите информации»). В результате контент блогов признали запрещенным к распространению в России. За этим должна последовать блокировка аккаунтов.

Пока ситуацию прокомментировал только Тот Самый Gosha. Он выложил в сторис инстаграма пост Mash и подписал: «Обман!!! Нет ни одного видео, где я рекламировал что-то от штрафов. Просто снимаю свои номера, чтобы никто не знал их. На это я имею право!»

Кто такой Алан Енилеев?

Открытие зимних Олимпийских Игр-2014 в Сочи внезапно докатилось до киберспорта – в числе флагоносцев олимпийского знамени оказался Алан Alan Енилеев, трехкратный чемпион WCG по Need For Speed.

Алан нес флаг вместе с шестикратной олимпийской чемпионкой Лидией Скобликовой, двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым, актрисой Чулпан Хаматовой, режиссером Никитой Михалковым, дирижером Валерием Гергиевым, и кавалером медали «За отвагу» журналисткой Анастасией Поповой. На тот момент Алан считался самым известным киберспортсменом для широкого круга людей в России.

Алан Енилеев на поднятии олимпийского флага (в центре, слева от Никиты Михалкова) Фото: Getty Images

Постепенно Алан переключился с виртуальных тачек на реальные и стал одним из самых популярных автоблогеров в России, реализовав детскую мечту: спорткарами Енилеев увлекся еще в младших классах школы. Родители поддержали увлечение и подарили ему руль для игры в NFS и провели хороший интернет на день рождения, чтобы он участвовал в онлайн-турнирах.

В 2006 году Алан выиграл золотую медаль в NFS на чемпионате мира World Cyber Games. Это была первая международная победа русских киберспортсменов.

Через два года Енилеев ушел в журналистику: писал для спортивных журналов, интервьюировал гонщиков, делал на ютьюбе обзоры и тест-драйвы спорткаров.

Некоторое время Алан участвовал в соревнованиях по автогонкам вместе с командой Boyko Racing, которую основал вместе с гонщиком Андреем Бойко.

Почему пришли за блогерами?

Все началось весной 2021 года. 1 апреля автоблогер Эдвард Бил устроил в центре Москвы ДТП с пятью автомобилями. В результате одна женщина угодила в реанимацию и несколько дней провела в коме.

В середине июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы (не уходить из дома ночью, не бывать в определенных местах и т.д.) и трем годам лишения прав.

В мае 2021 года, из-за аварии Била, ГИБДД поставила на учет известных блогеров, публикующих видео с опасным вождением. В список вошли среди прочих Настя Ивлеева, Гусейн Гасанов и Алан Енилеев.

20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля: BMW влетел в Mercedes и Volvo. Водитель «бумера» играл в шашки – ехал быстрее потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд, и в какой-то момент не справился с управлением. Оба погибли. Вскоре стало известно, что гонщик – известный автоблогер Саид Губденский, а его пассажир – президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

История получила мощное освещение в медиа – у Губденского была фанбаза в 835 тысяч подписчиков в инстаграме. В нем Саид выкладывал, в том числе, видео с гонками в центре Москвы прямо в потоке машин.

Вероятно, на фоне участившихся ДТП с участием автоблогеров, полиция и взялась за гонщиков-инстаграмеров: через пять дней после смертельной аварии Губденского суд запретил контент Алана Енилеева и его коллег.

Но не все так грустно: гонщик Андре Вериссимо повеселил весь мир, хотя сам ужасно расстроился – ведь он проиграл гонку, потому что праздновал победу до финиша и пропустил вперед соперников. Вот здесь весь смех

Источники:

Киберспорт FM предсказал успех Мбаппе и Холанна. Как им это удается? 09/11/2021 В 12:14