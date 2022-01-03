Букмекерская компания Winline и киберспортивная компания Maincast объявили о партнерстве.

Winline станет титульным партнером русскоязычных трансляций турниров серии ESL в 2022 году. Maincast – их официальный вещатель в Восточной Европе. В рамках сотрудничества компании собираются реализовать много совместных проектов, интересных фанатам киберспорта.

Ad

«Очень рады анонсировать наше партнерство с компанией Winline. Уверен, совместно с новыми друзьями мы сделаем опыт просмотра киберспорта еще более увлекательным для наших зрителей. Встречаемся на каналах Maincast и продолжаем следить за главными матчами DPC-сезона», – сказал CEO и сооснователь Maincast Андрей Григорьев.

Киберспорт Гонщик выносил флаг на ОИ-2014. За что его преследует прокуратура? 26/11/2021 В 07:34

Winline является одним из лидеров рынка, лицензированным и надежным букмекером! Впереди вас ждет много классных активностей и специальных предложений от партнера! Наслаждайтесь просмотром трансляций Maincast. Остальное – за Winline.

Киберспорт FM предсказал успех Мбаппе и Холанна. Как им это удается? 09/11/2021 В 12:14