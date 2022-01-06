Букмекерская компания Winline станет партнером турниров Epic Esports Events, освещением которых занимается студия RuHub. В рамках сотрудничества Winline поддержит трансляции турниров DPC 2021/2022 и серию Dota 2 Champions League: компании интегрируют бренд в трансляции, проведут совместные активности для киберспортивной аудитории, изменят айдентику и название D2CL, а также запустят еще одну серию турниров.

«Мы рады присоединиться к проектам крупнейшего в России турнирного оператора. Одна из важнейших миссий Winline – делать спорт лучше, интереснее и ярче. А серия Dota 2 Champions League – как раз те уникальные перспективные турниры, которые помогают любому талантливому игроку стать звездой. Турниры DPC 2021/2022 – важнейшее событие в мире Dota 2, и, разумеется, мы просто не могли пропустить их! Желаем всем киберспортсменам удачи и сил, а болельщикам ярких эмоций от побед любимых команд!» – сообщил маркетинг директор Winline Александр Запольских.

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«Epic Esports Events рада приветствовать в киберспорте компанию Winline. Уверен, что наше сотрудничество подарит киберспорту и его аудитории массу отличных эмоций и ярких событий!» – прокомментировал сделку генеральный менеджер Epic Esports Events Марк Авербух.

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Матчи плей-офф Dota 2 Champions League 2021 Season 6 пройдут с 4 по 12 января в онлайне. Призовой фонд лиги составит 50 тысяч долларов. Региональная лига Dota Pro Circuit 2021/2022 для Восточной Европы, которую организовывает EEE, проходит с 29 ноября 2021 по 21 января 2022-го.

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