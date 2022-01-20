В 2016 году Минспорта России признало киберспорт отдельной спортивной дисциплиной. А пять лет спустя правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожную карту, согласно которой в некоторых вузах предлагается ввести образовательные программы по этому направлению.

Также Министерство спорта и Федерация компьютерного спорта России утвердили программу подготовки киберспортсменов, в которую вошли нормативы по бегу и приседаниям. В соответствии с документом, мужчины должны пробежать три километра не более чем за 15 минут, а также сделать 25 приседаний без остановки. Женщины будут бегать два километра. Они должны преодолеть эту дистанцию за 12 минут. Также им необходимо присесть 23 раза.

Ad

Киберспортсмен Фото: Getty Images

Киберспорт Winline стал партнером ЕЕЕ – прямые трансляции турниров Dota уже скоро 06/01/2022 В 11:26

Помимо бега и приседаний, в список нормативов входят упражнения на пресс и наклоны туловища. Для всех киберспортсменов обязателен тест на определение технического мастерства, но в документе не указано, какие задания в него входят. В случае успешного выполнения всех нормативов человек определяется в группу высшего спортивного мастерства.

«Я вижу в медиа недоумение по поводу того, почему киберспортсмены должны сдавать какие-то стандарты подготовки. Мы же хотим, чтобы киберспорт считался именно спортом, а не чем-то запрещенным, неприличным, вредным. Тем более в этом виде физические нагрузки далеко не так эфемерны, как может показаться. Когда киберспортсмен летит, например, на международный турнир, он же меняет часовые пояса.

Матч может длиться несколько часов, когда ты постоянно в напряжении, в статичной позе и так далее. Конечно, тебе в идеале нужно иметь хорошую физическую подготовку», – выразил мнение директор по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга ESforce Ярослав Мешалкин.

Согласно программе, физической подготовке киберспортсмена должно уделяться 25-40% тренировочного времени.

Киберспорт Winline – титульный спонсор киберспортивного клуба Virtus.pro 04/01/2022 В 11:56