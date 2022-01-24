18 января корпорация Microsoft объявила о выкупе компании Бобби Котика Activision Blizzard. По данным Bloomberg, сделка оценивается в 70 миллиардов долларов и будет закрыта к лету 2023-го. Всего за день до этого издатель Call of Duty уволил 37 сотрудников после внутреннего расследования по делу о домогательствах и дискриминации. Вероятно, эти события связаны гораздо крепче, чем кажется.

22 июля 2021-го калифорнийский департамент по защите трудовых и жилищных прав подал судебный иск к Activision Blizzard из-за постоянных домогательств к сотрудницам и дискриминации по половому признаку: женщинам не давали продвижения, потому что они могут забеременеть. Activision опубликовала заявление, что это ложь и в коллективе отличная атмосфера.

Ad

Но сотрудницы компании подтвердили версию властей. По их словам, обычный день в офисе выглядит так: мужчины играют на консолях в рабочее время, смеются над женщинами, вслух оценивают их внешность и размер груди, а еще шутят об изнасилованиях.

Киберспорт Microsoft купила Bethesda – производителя Doom и The Elder Scrolls 21/09/2020 В 13:45

Глава Activision Blizzard Бобби Котик (справа) и CEO Comcast Брайан Робертс Фото: Getty Images

Больше всего хейта вызвал бывший креативный директор Activision Blizzard Алекс Афрасиаби. Оказалось, что мужчина на глазах сотрудников во время BlizzCon приставал к девушкам-коллегам, обнимал их, пытался целовать и угрожал жениться. Начальству якобы даже пришлось оттаскивать Афрасиаби от сотрудниц. Президент Blizzard Entertainment Джей Аллен Брэк несколько раз обращался к Алексу с требованием, чтобы тот перестал пить и вел себя культурно.

На BlizzCon-2013 у Афрасиаби был гостиничный номер, забитый алкоголем, где Алекс собирал горячих парней для так называемой «команды Косби BlizzCon». А сам номер называли Люкс Косби. Это был намек на легендарного комика и актера Билла Косби, который заманивал десятки женщин в свой дом, усыплял и насиловал.

Более того, в иске департамента по защите трудовых и жилищных прав описан случай, когда женщина покончила с собой после совместной командировки с руководителем. Следствие располагает данными, что свести счеты с жизнью даму побудили именно сексуальные домогательства.

Топ-менеджер ушел из компании еще в 2020-м, но за 16 лет в строю в играх Activision Blizzard осталось слишком много упоминаний Афрасиаби – его именем названы некоторые игровые предметы, персонажи и оружие. Крупная гильдия Fence Macabre из World of Warcraft даже устроила сидячий протест на самых переполненных серверах с требованием вымарать имя скандального экс-менеджера из игры.

Ситуацию ухудшало то, что руководство Activision Blizzard отнекивалось и называло ложью все нападки медиа, но при этом втихаря пыталось договориться с теми, кого само называло лжецами – собственными сотрудниками. Это привело к тому, что работники даже собирались устроить забастовку у главного кампуса Blizzard в Калифорнии. Они требовали избавиться от унизительных оговорок в контрактах, которые мешали двигаться по карьерной лестнице, изменить политику найма, открыть сведения по зарплатам и перестать связывать рост сотрудников с их полом. А кроме того, разрешить целевой группе по вопросам равенства, многообразия и инклюзивности привлечь независимого аудитора для оценки руководства компании. Более 2600 сотрудников подписали письмо с призывом компании к ответу.

На этом публичное противостояние сотрудников и менеджмента закончилось. Осенью компания пообещала выплатить пострадавшим сотрудникам в общей сложности 18 млн долларов в качестве компенсации. Но крупнейшие медиа продолжили топить Activision Blizzard. Vice написал о скрытых камерах в туалетах компании Котика. New York Times опубликовал интервью сотрудницы, чей руководитель выяснял у нее в фейсбуке, какое порно девушка любит смотреть. Bloomberg выпустил расследование, как компания сформировала такую корпоративную культуру: из собственных разработчиков делали рок-звезд, которым было все дозволено.

Иски тоже продолжались. Власти Калифорнии вместе с департаментом по защите трудовых и жилищных прав обвинили Activision Blizzard в сокрытии и уничтожении улик, а также препятствовании расследованию.

На фоне скандала компанию покидали ведущие разработчики: среди прочих, руководитель создателей Diablo 4 Луис Баррига, главный дизайнер Diablo 4 Джесси Маккри, гейм-дизайнер World of Warcraft Джонатан Лекрафт.

Забастовка сотрудников и игроков перед офисом ActiBlizz Фото: Twitter

Почти все лето и осень новости о скандале не покидали ленты новостей не только нишевых медиа, но и первые полосы топовых мировых изданий. Уже через неделю после начала конфликта акции Activision Blizzard упали на 7% и месяц падали на 1-2% ежедневно. Каждая акция подешевела на 10 долларов, а через неделю после начала конфликта капитализация издательства рухнула на 4 млрд долларов – до 65,4 млрд.

Но в конце лета аналитики Morgan Stanley все равно называли акции Activision самой перспективной IT-компанией 2022 года.

В начале ноября акции компании Бобби Котика снова обрушились на 14,04% до 66,76 доллара. В этот раз – из-за озвученных планов о переносе Overwatch 2 и Diablo IV на неопределенный срок на фоне скандалов. Это падение стало самым большим для Blizzard за 14 лет, а стоимость акций вернулась на уровень мая 2020 года.

17 января The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников в компании и краткий отчет компании по итогам внутреннего расследования сообщил, что с июля 2021 года Activision уволила 37 сотрудников, а еще 44 привлекла к дисциплинарной ответственности. А уже на следующий день Microsoft объявила о покупке издательства за 70 миллиардов баксов.

Этот финт корпорации Билла Гейтса тут же породил теорию заговора: Microsoft помогал топить конкурентов, чтобы сбить цену и купить издательство со скидкой. Никакого подтверждения этому нет, кроме косвенных намеков. Например, еще в начале ноября босс Microsoft Gaming Фил Спенсер заявлял, насколько разочарован в действиях такого крупного игрока на рынке.

The Wall Street Journal и Bloomberg рассказали, как два независимых человека в Activision подтвердили журналистам, что Microsoft обратилась к Котику с предложением о покупке именно на фоне сексуальных скандалов. При этом слухи о заинтересованности корпорации в издательстве ходили с начала 2010-х.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер Фото: Twitter

«А я шутил, что скандалы с Activision не просто так, а потом – фигак – и Microsoft купит. Компанию намеренно топили. Вопрос: Microsoft или кто-то другой с теми же целями. Правды, наверное, никогда не узнаем, как и выступает ли Microsoft в роли спасителя или злого монополиста, захватывающего рынок», – написал в твиттере бывший автор, редактор и продюсер «Игромании» блогер Антон Логвинов.

Более того, источники WSJ и Bloomberg рассказали, что до последней минуты Котик делал все, лишь бы не продавать свою компанию Microsoft, и безуспешно искал альтернативных покупателей.

История продолжит развиваться, потому что сделку должна заверить антимонопольная комиссия США, а действия Microsoft попахивают захватом рынка: всего полтора года назад майки купили Bethesda за $ 7,5 млрд, а теперь вот это. В результате Sony и ее Playstation 5 потенциально остается без Call of Duty и других топовых брендов. Фил Спенсер уверяет, что не будет делать все игры Activision Blizzard эксклюзивами Xbox. Но именно так он и поступил со Starfield, Redfall и другими проектами Bethesda.

Киберспорт еще в 2016 году был признан в России отдельной спортивной дисциплиной. И вот Министерство спорта и Федерация компьютерного спорта утвердили программу подготовки киберспортсменов. Что они там навыдумывали?

Football Manager завораживает умы миллионов футбольных гиков и ежегодно знакомит геймеров с новыми звездными вундеркиндами. Все благодаря работе ресерчеров. Разбираемся , как они предсказали успех Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанна, Кая Хавертца и других топов.

Киберспорт 📊 Месси – самый рейтинговый игрок в FIFA 21, следом – Криш и Левандовский 10/09/2020 В 18:13