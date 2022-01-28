Вышел геймплейный трейлер условно-бесплатного футбольного симулятора UFL от белорусской студии Strikerz Inc. Дата релиза игры пока не объявлена. Разработчики утверждают, что она появится, только когда будет готова на 100%. Разработка предназначена для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В списке амбассадоров Криштиану Роналду, Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Александр Зинченко, а всего для UFL лицензировано порядка 5 тысяч футболистов. Среди клубов представлены: «Спортинг», «Шахтер», «Боруссия Менхенгладбах», «Монако», «Бешикташ», «Селтик», «Рейнджерс» и «Вест Хэм».

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