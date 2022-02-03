26 января бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал большое интервью «МК» , в котором в очередной раз наехал на киберспорт, заявив, что он ведет к оглуплению молодого поколения, а также возмутился количеству денег, которые теперь в нем крутятся. Это вызвало широкий резонанс в прессе.

«[Речь идет] о сотнях миллионов! Мне это не очень понятно. Все эти Virtus.pro, NAVI... О каком спорте мы говорим в данном случае? Кому в нашем мире становится лучше от того, что дети с утра до вечера сидят за компьютерами и жмут кнопки? Рошана какого-то ловят, бред... А потом целыми днями сидят в соцсетях – и обсуждают это. А спортивные площадки в это время пустуют. Зачем это поддерживать? Чтобы получить дурачков и дистрофиков, которые нормально с людьми разговаривать не умеют? Я уж не говорю про женщин… Как очевидный итог – посмотрите на уровень наших футболистов, РПЛ держится на иностранцах. Свои все играют в «Доту», стремятся в киберспортсмены…» – сказал Александр.

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С такими суждениями в корне не согласен спортивный директор Virtus.pro Иван Lazar' Лазарев (в прошлом – центровой ЦСКА и чемпион баскетбольной Евролиги). Он подискутировал с Александром и другими участниками о киберспорте в прямом эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ». Бывший игрок московского «Спартака» заявил, что на самом деле поддерживает начинания геймеров, однако не понимает, почему компьютерные игры ставят в один ряд с традиционными видами спорта. Иван Лазарев объяснил почему – а заодно пригласил Мостового на тренировочную базу Virtus.pro, чтобы тот своими глазами посмотрел, как и чем живет киберспорт. Футболист принял приглашение.

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Вот самые яркие высказывания выпуска:

Александр Мостовой: «Те слова [о "дурачках и дистрофиках, которые нормально с людьми разговаривать не умеют"] были сказаны немного на эмоциях. <...> Я же, наоборот, за то, что ребята чем-то занимаются. Просто я не хочу, чтобы это [киберспорт] сравнивали с величайшими видами спорта. Многие же ставят на одну планку киберспорт и, например, футбол. Как?»

Евгений Ловчев: «Спорт – это где ты бежишь, играешь, отдаешь. Я задумался: а шахматы – это ведь спорт?.. Все равно киберспорт будет развиваться, он уже идет в народ. Но к спорту это не должно относиться. Наверное, к соревнованиям – да, к спорту – нет».

Иван Лазарев: «Надо открыть энциклопедию – и посмотреть, что значит слово «спорт». Это соревнования – как физические, так и интеллектуальные. И совершенно неважно, на какой площадке ты сражаешься».

«.. можно ведь говорить, что из-за такого количества футболистов наша страна теряет физиков-ядерщиков, агрономов, которые поднимут ее на другой уровень. Но это такой себе аргумент».

«А по поводу слабого ума… Порог вхождения в «Dota 2» гораздо выше [чем в классические виды спорта]. Уровень психологического и эмоционального интеллекта должен быть крайне высок, чтобы этим заниматься. Там решения принимаются за доли секунд».

Александр Мостовой: «Один из признаков профессионального спорта – когда ты заканчиваешь, у тебя болит все, что только есть на теле. Я думаю, что у ребят, которые сидят перед мониторами, может портиться только зрение».

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