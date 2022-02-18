17 февраля киберспортивная организация Cyclops Athlete Gaming из Осаки заявила о прекращении сотрудничества с Каной «Tanukana» Тани, профессионально играющей в файтинги серии Tekken. Причина – неприемлемые высказывания киберспортсменки в ходе стрима за несколько дней до этого. Она сказала, в частности, что «у мужчин ростом ниже 170 сантиметров нет человеческих прав», посоветовав решать проблему с помощью операции по увеличению роста в результате удлинения костей.

Стоит учесть, что Кану могли неправильно истолковать, поскольку в японском игровом сленге слово, обозначающее «права человека» также используется в значении «предмета, который должен быть у каждого игрока» и это могло быть неуместной шуткой. Но, как отметили пользователи сети, следящие за ее карьерой, это не первые ее сомнительные заявления. Раньше Тани говорила, что людям с низким заработком стоит покончить с собой, а также называла представителей ЛГБТК-сообщества «сборищем психически больных».

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Скорее всего, расторгнуть контракт с Тани в Cyclops Athlete Gaming решили после того, как из-за ее резких высказываний некоторые компании отказались спонсировать команду, несмотря на извинения спортсменки в твиттере. На текущий момент на главной странице сайта киберспортивной организации нет блока с компаниями-партнерами, хотя недавно там числились, к примеру, Shido и Alienware.

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