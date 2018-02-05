Питер Девос – победитель предпоследнего этапа Кубка мира в Бордо

Маршрут пятизвездочного Гран-при, построенный известным итальянским курс-дизайнером Ульяно Веццани, задал настоящую головоломку всадникам и лошадям. Перекладины летели на землю в огромном количестве на технически сложных поворотах, тройнике, высотных препятствиях. С тяжелым счетом штрафных очков завершили первый гит: голландец Эрик ван дер Влойтен, французы Жульян Эпайяр и Оливье Робер, британец Роберт Уитакер. Не прошли в финальное испытание, сбившие по одной перекладине, итальянцы Лоренцо де Лука и Альберто Зорзи, швейцарец Стив Герда, немцы Даниэль Дойсер и Феликс Хасманн.

Первое чисто выступление показал ирландец Кэмерон Хэнли в седле Эйз Изаура. Выступающий следом швейцарец Пауль Эстерманн на Лорд Пепси, также был безупречен. Отлично прошли трассу немец Кристиан Альманн в седле Токио, испанец Эдуардо Альварес Азнар на Рокфеллер де Превиль Буа Мар. Всего десять пар завершили первый гит без ошибок.

К немалому разочарованию местной публики, из десяти французских конкуристов, вступивших в борьбу за Гран-при и квалификационные баллы этапа Кубка мира, только один участник сумел выступить чисто на родном манеже. Это, Ив Роже Бост в седле Сидней Юн Принц. По одной перекладине сбили Кевин Стаут верхом на Ревёр де Уртебис HDC и швед Харри Смолдерс на Зиниусе. Оба не прошли во второй гит, но заняли призовые места, одиннадцатое и двенадцатое, соответственно.

Ив Роже Бост во втором гите совершил один провал и занял седьмое место. Таким образом, победная серия выигрышей этапов Кубка мира в Бордо французами (Кевин Стаут и Жульян Эпайяр – победители двух последних лет), была прервана в этом году.

На финальном испытании первый чистый результат показал швейцарец Пауль Эстерманн, завершивший выступление за 39,47 секунды, это четвертое место на турнире. Испанец Мануэль Фернандес Саро, задавший отличный темп, пришел к финишу за 38,40 секунды и обеспечил себе место на подиуме.

Бельгиец Питер Девос в седле 14-летнего мерина Эспуара, буквально, пролетел трассу за 36,53 секунды. Немец Маркус Энинг на Корнадо NRW, уже знавший лучший результат соревнований, тоже был и быстр и точен, но отстал от победителя почти на две секунды. Пара пришла к финишу за 38,09 секунды, Маркус Энинг занял второе место на предпоследнем этапе Кубка мира и взлетел с двенадцатого на третье место в квалификационной таблице Лиги.

Тринадцатый и заключительный этап Кубка мира пройдет в последние выходные февраля в Швеции, в Гётеборге. Уже совсем скоро станут известны имена всех 18-ти финалистов Западноевропейской лиги.

Результаты Гран-при Бордо

Полностью результаты соревнований в Бордо