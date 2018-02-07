Мировые лиги в одном шаге от финала Кубка мира

Семь заветных путевок в Париж на финал Кубка мира получат лучшие заокеанские конкуристы Североамериканской восточной подлиги. Единственный всадник, которому можно было «не стараться» накапливать отборочные балы – чемпион Кубка мира прошлого года, номер три мирового рейтинга – американец Маклейн Уорд. Своей победой в Кубке, он автоматически заработал участие в предстоящем финале. И несмотря на свой «статус неприкасаемого», в сезоне 2017-2018 года, Маклейн Уорд продолжал активно бороться на соревнованиях этапов и не уступил, но разделил первую строчку квалификационной турнирной таблицы со своей соотечественницей Элисон Робитайл (по 52 балла у каждого).

Любовь Кочетова, единственная российская конкуристка выступающая в Штатах, приняла участие только в одном этапе Кубка мира, в Лексингтоне и заняла 11-е призовое место. Наша всадница набрала 7 квалификационных баллов, которых, разумеется, будет недостаточно, чтобы распахнуть двери в большой финал.

Шестой этап Кубка мира Североамериканской восточной подлиги в Веллингтоне выиграл ирландец Даниэль Коил. Гран-при CSI 5*-W с призовым фондом в 220 000 долларов, ирландский всадник завоевал верхом на 12-летней кобыле Чита, дочери Касалл. Второе и третье места заняли американские всадницы: Лаура Краут верхом на Конфу и Марджи Гольдштейн-Энгл на Ройсе.

В перепрыжку прошли пять пар. Израильтянка Даниэль Голштейн верхом на Леззимери с одним провалом пришла к финишу за 35,60 секунды и заняла четвертое место. Замкнул пятерку лидеров американец Маклейн Уорд в седле ЭйчЭйч Каллас, также допустивший одну ошибку, и завершивший выступление за 36,85 секунды. Тройка победителей была безупречна. Скорость решила всё – золотой призер, ирландец Даниэль Коил остановил стрелку секундомера на отметке 34,79 секунды, второй лучший результат 35,14 секунды, показала Лаура Краут. Всего на шестнадцать сотых отстала от нее ветеран американского конкура Марджи Гольдштейн-Энгл и заняла третье место.

Заключительный этап в Североамериканской восточной подлиге пройдет в середине марта в Штате Флорида, в городе Окала, здесь будет определен окончательный список финалистов.

В Североамериканской западной подлиге лидирует американец Ричард Спунер (58 баллов). Второе место разделили француз Эрик Наве и американка Мэнди Портер (41 балл). Последний этап в подлиге пройдет уже в эти выходные в Штате Калифорния, в Термале, где официально будет выдано три путевки на финал.

Арабская лига также делегирует на финал Кубка мира три всадника. В Объединенных Арабских Эмиратах, в Шардже состоялся этап Кубка. Гран-при проходил на пятизвездочном маршруте в два гита. Первый гит чисто прошли одиннадцать пар, финальное испытание без ошибок провели восемь. Победу на этапе записал на свой счет швед Хенрик фон Экерманн в седле Чаканно. Пара пришла к финишу за 43,24 секунды. Второе место занял итальянский всадник Эмануэле Гаудиано верхом на Каспаре с результатом в 43,93 секунды. На третью ступень подиума поднялся представитель принимающей стороны Абдулла Хумаид Аль Мухайри в седле Ча Ча Ча. На преодоление трассы родного манежа пара затратила 45,64 секунды.

Результаты Гран-при в Веллингтоне

Турнирная таблица Североамериканской восточной подлиги

Результаты Гран-при в Шардже