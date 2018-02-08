Второй этап Лонжин Мастерс начинается в Гонконге

Победитель Лонжин Гран-при в Париже – немец Даниэль Дойсер, пожалуй, самый «заинтересованный» участник турниров в Гонконге. Немецкий всадник сделает все, чтобы получить Супер Бонус Большого Шлема Indoor. Если Даниэль Дойсер после Парижа одержит еще две победы в Гонконге и Нью-Йорке он возьмет бонус в размере 2 250 000 евро. В предстоящих соревнованиях Даниэль Дойсер рассчитывает на двух лошадей – Корнета д’Амур и ЭсИкс Идальго ВиДжи.

Германию будут также представлять Филипп Вейшаупт и Кристиан Кукук. От Австрии выступит Макс Кухнер, кстати, бывший подданный Германии. Великобритания отправляет трех всадников: легендарного Джона Уитакера, его брата – Майкла Уитакера, а также Роберта Смита. Два голландских всадника участвуют в соревнованиях – Марк Хутзайгер и Герко Шредер. Единственные представители от своих стран – итальянец Эмануэле Гаудиано, швейцарка Джейн Ричард Филипс, бельгиец Жером Гери, американец Рид Кесслер. От Австралии приедут Билли Раймонт и Жеми Кермоунд.

Но самым многочисленным и чрезвычайно сильным составом будут штурмовать турниры в Гонконге французские конкуристы – Симон Делестр, Роже Ив Бост, Патрис Делаво, Оливье Робер, Венсан Бартан. На острие атаки – лидер турниров Кубка мира настоящего сезона, Кевин Стаут, который выступит на двух лошадях – Сильвер Дё де Виртон HDC и Аияд де Септон HDC. В зрелищном и чрезвычайно техничном испытании Лонжин Париж Мастерс Speed Challenge Кевин Стаут стал серебряным призером в седле Аияд де Септон HDC.

Принимающую сторону представят две юный всадницы, члены команды Жокей Клуба Гонконга. 26-летняя Жаклин Лэй, серебряная медалистка в индивидуальном зачете Китайских национальных игр 2013 года. Всадница уже в третий раз участвует в Лонжин Мастерс в Гонконге. Вторая участница – 21-летняя Кларисса Лира, бронзовая медалистка в индивидуальном зачете чемпионата мира универсиады в 2016 году.

Как обычно, огромным событием в преддверии соревнований стала транспортировка лошадей из Европы в Азию. На прошлой неделе в международный аэропорт Гонконга специальным рейсом прибыли четвероногие участники соревнований, которые путешествовали на борту грузового Боинга 777 авиакомпании Etihad. В продолжении всего рейса лошадей сопровождали ведущие специалисты сервисных и ветеринарных служб.

Всадники и лошади