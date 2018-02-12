Патрис Делаво выиграл Гран-при Лонжин Мастерс в Гонконге

Для немца третий результат был воспринят, в некоторой степени, «со слезами на глазах». Победитель Гран-при в Париже, Даниэль Дойсер, безусловно, лелеял надежду на первое место в Гонконге, а значит, и сохранение супер бонуса Большого Шлема. Напомним, что победы в трех Гран-при подряд: в Париже, Гонконге и Нью-Йорке обеспечивают победителю бонус в размере 2 250 000 евро. Немецкий конкурист был в двух шагах от заветной цели. Даниэль Дойсер провел блестящее выступление в Гонконге. Но Патрис Делаво и Макс Кухнер оказались быстрее…

Самое ожидаемое испытание соревнований – Гран-при Гонконга, прошел в два гита. Трасса была выстроена по проекту Луи Коникса. Голландский курс-дизайнер создал пятизвездочные маршруты последнего чемпионата Европы в Гётеборге. Всего двадцать спортивных пар вступили в борьбу за главный трофей с призовым фондом в 382 800 долларов США.

Первое чисто выступление провел австралиец Джейми Кермоунд верхом на Янду Оакс Констеллейшн. Затем местная публика аплодировала еще шести парам, прошедшим трассу первого гита без ошибок. С нулями на табло штрафных пришла швейцарка Джейн Ричард Филипс верхом на Фойка ван дер Биссшоп, британец Майкл Уитакер на Калисто Блю, француз Кевин Стаут на Аржан Дё де Виртон HDC.

Остальные, пробившиеся во второй гит, допустили по одной ошибке, но благодаря скоростным показателям, продолжили дальнейшую борьбу. Это британец Роберт Смит верхом на Илтоне, француз Симон Делестр в седле Чезал Зимекест, немец Кристиан Кукук на Колестусе, голландец Марк Хутзайгер в седле Калимеро де Стеррехоф и финская всадница Анна-Джулия Контио в паре с Лоренцо.

Напряжение во втором гите сохранялось до последнего выступления. Даниэль Дойсер верхом на Корнете д’Амур, пришедший к финишу за 37,96 секунды, оставил позади всех соперников, выступивших чисто в обоих гитах. Можно было поверить, что немцу удалось таки вырвать вторую победу серии Лонжин Мастерс! Но этот временный триумф разгромил француз Патрис Делаво в седле Акила HDC.

Вышедший на маршрут сразу после немца, Патрис Делаво остановил стрелку секундомера на отметке в 37,88 секунды. Австрийцу Максу Кухнеру в седле Селито Линдо 2 не удалось обогнать победителя. Макс Кухнер отстал от Патриса Делаво всего на семь сотых секунды! С результатом в 37,88 секунды австриец занял второе место.

Результаты Гран-при в Гонконге

Полностью результаты Лонжин Мастерс в Гонконге