Новое лицо серии турниров Кубка Наций

В соответствии с соглашением Международной федерации конного спорта (FEI) и генеральным спонсором турниров, часовым брендом Лонжин (Longines), официальное название соревнований стало – Longines FEI Jumping Nations Cup.

Хозяйка финала Кубка Наций, как и в прошлом году – Испания. С 4 по 7 октября Барселона примет лучшие команды мира в Королевском Поло-Клубе. Всего 19 команд будут отобраны для итогового сражения. Сборная Испании не зависимо от квалификационного положения после отборочных этапов, получает автоматическое право на выход в финал, как команда принимающей страны. По всему миру, количество мест в финале Кубка Наций распределены следующим образом:

Первый Европейский дивизион: 7

Второй Европейский дивизион: 2

Северная и Центральная Америка, страны Карибского бассейна: 2

Южная Америка: 2

Азия и Австралия: 2

Африка: 1

Квалификационные этапы пройдут с февраля по август. Уже на этой неделе новый сезон Кубка Наций стартует на двух континентах. Первый этап для Северной и Центральной Америки, стран Карибского бассейна пройдет с 13 по18 февраля в США, в Оскале. Ближневосточный дивизион проведет турниры в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в Абу-Даби с 14 по 17 февраля.

Первый Европейский дивизион открывает сезон 2018 в конце апреля. Всего запланировано восемь этапов:

Шаморин (Словакия) 26-29 апреля

Ла Боль (Франция) 17 – 20 мая

Сен-Галлен (Швейцария) 31 мая – 3 июня

Сопот (Польша) Роттердам (Нидерланды) 21 – 24 июня

Фалстербо (Швеция) 12 – 15 июля

Хикстед (Великобритания) 26 – 29 июля

Дублин (Ирландия) 8 – 12 августа

К сожалению, в этом году в рамках престижнейших соревнований CSIO5 * в Риме, на знаменитой Пьяцца ди Сьена не будет проводиться турнир Кубка Наций. Его отмена произошла из-за ряда разногласий между организаторами соревнований и генеральным спонсором. Однако, Лонжин будет присутствовать на соревнованиях в Вечном городе, в качестве официального хронометриста.

Победителем финала Кубка Наций в прошлом году стала сборная Нидерландов. Серебро взяла команда США, бронзовые медали завоевала сборная Бельгии. Нынешний чемпион выступает в Первом европейском дивизионе, включающий теперь десять сборных. В прошлом году самый звездный дивизион состоял их восьми команд. Из второго дивизиона в первый были переведены сборные Бельгии и Великобритании, возглавившие турнирную таблицу прошлого года. Таким образом, на этапах 2018 года встретятся команды Нидерландов, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Швейцарии, Швеция, Бельгии, Великобритании.

Основные изменения коснуться Второго европейского дивизиона, куда входит Россия. В этом году Второй дивизион получит только один квалификационный этап перед финалом. Соревнования CSIO 5* будут организованы в конце сезона, 12 августа в Будапеште (Венгрия). Всего две команды получат путевки в Барселону, на финал.

Перемены коснутся дней проведения соревнований. Теперь турниры с участием национальных сборных на этапах Кубка Наций будут проходить по воскресеньям (кроме заключительного этапа в Дублине). Борьбу за воскресные турниры уже ни первый год ведут, как тренеры национальных сборных, так и всадники. Совершенно логично, что кульминационное событие, где определяется победитель этапа Кубка Наций будет представлено в день, когда трибуны максимально заполнены зрителями и представителями средств массовой информации.

Календарь этапов Кубка Наций 2018