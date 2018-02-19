Сборная Новой Зеландии побеждает в этапе Кубка Наций. Аль Духами выиграл Гран-при в Абу-Даби.

109-й сезон Кубка Наций открыли в эту субботу соревнования CSIO 5* на спортивном курорте Аль Форсан. Из восьми ближневосточных команд, только четыре прошли в этот решающий этап. Сборные Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Сирии и Египта сразились за два места в финале, который пройдет осенью в Барселоне. На подиум не удалось взойти ни одной из этих команд. Сыгравшие вничью после двух раундов, сборные Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии разделили четвертое место и получили путевки на большой финал.

Сюрприз пришел издалека. Всадники из Новой Зеландии впервые участвовали в соревнованиях Кубка Наций. И доказали, что новичкам везет не только в казино! По окончанию первого гита четыре команды вышли в лидеры, с минимальным количеством штрафных, сборные Новой Зеландии, Ирландии, Италии и Саудовской Аравии.

Во втором раунде перекладины безостановочно сыпались на землю. Набравшие после двух гитов 20 штрафных очков, итальянцы обеспечили себе третье место. Сразу три команды из Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии закончили соревнования с общим счетом на табло штрафных, по 24 у каждой.

Судьба первого места решалась на перепрыжке. Поскольку и новозеландцы, и ирландцы после двух раундов набрали равное количество штрафных, по 12 каждая, по правилам, каждая сборная выставила на решающее испытание по одному всаднику от команды. За Новую Зеландию сразилась Саманта Макинтош верхом на 15-летнем жеребце Чек Ин, от Ирландии выступил Шейн Брин в седле 11-летнего Лейс.

Саманта Макинтош и Чек Ин задали прекрасный темп на перепрыжке и без ошибок завершили выступление за 40,16 секунды. Уже в самом начале маршрута неудача подстерегала Шейн Брина и Лейс, допустивших ошибку на оксере. Далее пара, выбитая из колеи, продолжила ошибаться и пришла к финишу с 17 штрафными очками за 51,79 секунды.

Из 32 всадников – участников командных соревнований этапа Кубка Наций, только двоим удалось пройти оба раунда без штрафных – новоиспеченной героине соревнований новозеландке Саманте Макинтош на Чек Ин и ирландцу Дэвиду Симпсону на Кеоки. Всадники разделили бонус в 50 000 евро за чистоту исполнения двух гитов.

Лонжин Гран-при Абу-Даби, прошедший двумя днями ранее, собрал 47 спортивных пар. Среди участников два россиянина – Владимир Туганов в седле Суспенс Форевал и Анна Горбачева верхом на Курте.

После первого гита определилось 12 лучших, наш конкурист Владимир Туганов вошел в их число. Все продолжившие борьбу за Гран-при, прошли трассу первого гита чисто, только у бразильца Луиса Фелипе Азеведо Филье добавилось одно штрафное очко за превышение нормы времени. Россиянин во втором гите был менее успешен и сбил перекладину на первом вертикальном препятствии, далее случилась еще одна ошибка. В итоге Владимир Туганов в паре с Суспенс Форевал занял одиннадцатое призовое место.

Победу одержал всадник из Саудовской Аравии Рамзи Хамад Аль Духами верхом на Теде. Это его первый Гран-при в турнире CSIO 5*. Финальное испытание пара завершила за 43,70 секунды. На втором месте норвежка Сисели Хатлэнд верхом на Алексе с результатом в 45,75 секунды. Замыкает тройку лидеров швейцарец Эдвин Смитс на Дандиего Би Зед, остановивший стрелку секундомера на отметке 46,96 секунды.

Результаты этапа Кубка Наций

Результаты Гран-при Абу-Даби