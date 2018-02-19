Канада – номер один на первом этапе Кубка Наций в Окале

Всего шесть сборных померились силами в новом, открывшимся на прошлой неделе, сезоне Кубка Наций. Для Канады, США и Мексики соревнования носили квалификационный характер, им противостояли сборные Бразилии, Ирландии и Германии, которые не могли заработать баллы в американском этапе.

Уже в первом раунде канадцы задали победный тон соревнованиям. Сразу два всадника команды пришли к финишу без штрафных очков – Эрик Ламаз верхом на Коко Бонго и Ян Миллер в седле Дикстона. Тиффани Фостер на Брайтоне завершила гит с одной сбитой перекладиной, а результат пары Франсуа Ламонтань и Шанель дю Кальвер не пошел в зачет (5 штрафных очков).

Немцы буквально дышали канадцам в спину и окончили первый раунд с таким же результатом по штрафным – 4 очка. Два чистых выступления провели Мередит Михаэльс-Бербаум на Дэйзи и Андре Тиме верхом на Конзендриксе. Пара Маркус Бербаум и Кул Хенд Лак допустили одну ошибку. Обещающее положение после первого гита было и у бразильцев. Юрий Мансур на Инферно и Родриго Ламбре в седле Колмэна прошли трассу чисто.

Все решилось во втором раунде. Канадцы вырвали победу, не доводя дело до финальной перепрыжки! Снова безупречны были Эрик Ламаз и Ян Миллер. Кстати, за чистоту выступлений (нули на табло штрафных в двух гитах) оба всадника получили призовые – по 30 500 долларов, каждый. С одной ошибкой пришел к финишу Франсуа Ламонтань, а не задавшееся выступление Тиффани Фостер, не пошло в зачет. Таким образом, Канада по итогам друх раундов набрала 8 ш.о. и обеспечила себе высшую ступень пьедестала. Сборная Бразилии заняла второе место (16 ш.о.).

Другие сборные собрали «обильный урожай» штрафных. Разделившие третье место, команды Ирландии и США, получили по 24 штрафа. Не удалось проявить себя на домашнем этапе американцу Маклею Уарду в седле ЭйчЭйч Каллас. Оба раунда не были засчитаны, как худшие выступления в команде. Такая же ситуация и у ирландца Даниэля Коила верхом на Сите. Второй раунд не получился у немцев (в общем итоге 32 ш.о.) и пятая позиция. Мексиканцы, для которых этот этап был квалификационным, заняли последнее место.

Международная федерация конного спорта определила три отборочных этапа для Северной и Центральной Америки: первый в Окале, второй – в Коапекспане (Мексика), третий – в Лэнгли (Канада). Две путевки разыгрываются на финал. Своей победой в Окале, канадская сборная уже обеспечила свое место в финале и сразится с лучшими командами мира в Барселоне за обладание Кубок Наций.

Результаты этапа Кубка Наций в Окале

Турнирная таблица

Результаты всех соревнований в Окале