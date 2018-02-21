Оскала и Абу-Даби открывают 109-й сезон Кубка Наций

По измененной схеме FEI, соревнования CSIO 5* с участием национальных сборных в рамках этапа Кубка Наций теперь состоятся в воскресенье, а ни в пятницу, как это было в прошлых сезонах. Оскала открывает бал. Для Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского бассейна Международная федерация конного спорта определила три квалификационных этапа: стартующий на днях в Оскале (США), второй – в Коапекспане (Мексика) с 19 по 22 апреля, третий – в Лэнгли (Канада) с 29 мая по 3 июня.

Прошлой осенью, в финальном поединке Кубка Наций в Барселоне, команда США завоевала серебряную медаль. В этом сезоне, мы снова увидим звездный состав американских всадников, серебряных призеров 2017 года. На местные турниры в Оскале наставник сборной США Роберт Ридланд выставляет сильнейших всадников страны: номер три в мировом рейтинге, действующий чемпион мира, победитель финала Кубка мира прошлого года в Омахе и серебряный медалист в командном зачете Кубка Наций – Маклей Уард, серебряные призеры Кубка Наций – Лорен Хог, Лаура Краут. На родной манеж выйдут также Бизи Мадден и Девин Райян.

Гран-при Оскала пройдет пятницу, 16 февраля. Мощному американскому прессингу будут противостоять европейцы. Победителем Гран-при Оскалы в прошлом году стал ирландец Шиан О’Коннор в седле Серингата. Действующий чемпион Европы О’Коннор снова готов постоять за главный трофей. Как и бронзовый медалист чемпионата Европы, немец Марко Кутчер верхом на Кленуре. В паре с Клеуром немецкий всадник выступает всего несколько недель.

Свой единственный этап Кубка Наций проведет Ближневосточный дивизион. Соревнования CSIO 5* пройдут в пригороде Абу-Даби, на спортивном курорте Аль Форсан. Для европейских всадников главный интерес представляет, прежде всего, участие в Гран-при Абу-Даби, розыгрыш которого пройдет уже сегодня. А вот командные соревнования сборных, не входящих в Ближневосточный дивизион, не могут идти в квалификационный зачет для финального отбора. Свое участие в турнирах в ОАЭ заявили всадники из 28 стран мира.