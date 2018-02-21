Решающий этап Кубка мира в Гётеборге

заключительному этапу уже определился круг победителей-финалистов, понятна и ситуация с теми, кому уже поздно наверстывать упущенное. Но остаются еще надеющиеся, их задача пополнить недостающими баллами турнирную таблицу личного зачета. Напряжение в стане не сошедших с дистанции велико!

Соревнования пройдут на легендарной «Скандинавиум-Арене», принимающей этапы Кубка мира с 1979 года. Именно здесь прошел первый чемпионат мира в истории конного спорта. На домашнем этапе шведские всадники представлены самым многочисленным составом. Среди сильнейших: бывший номер один в мире – Рольф-Горан Бенгтссон, действующий чемпион Европы Педер Фредриксон, Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, Стефани Холмен. Для Хенрика фон Эккермана участие в финале уже давно решено, на данный момент он занимает вторую строчку в квалификационной таблице (64 балла). Педеру Фредриксону (26 баллов) и Стефани Холмен (20 баллов), нужно побеждать, чтобы ехать в Париж.

Организаторы финала – французы, отправили в Гётеборг трех мушкетеров: Кевина Стаута, Алдрика Шеронне и Седрика Анго. Кевин Стаут много заранее вышел в финал. На данный момент он серьезно оторвался от всех соперников, и с 79-ю баллами возглавляет рейтинг. Алдрик Шеронне (22 балла) еще имеет шансы отыграться, а вот для Седрика Анго участие в соревнованиях уже не носит отборочного характера.

За Бельгию выступят братья Николя и Оливье Филлипаертсы и Франсуа Мати младший (21 балл). Два последних, еще могут претендовать на финал. Австриец Макс Кухнер (34 балла) должен добавить в свою копилку совсем немного, чтобы прорваться вверх по турнирной лестнице. Из Италии приехал Лоренцо де Лука (29 баллов), для которого борьба за финал далеко не проиграна. Австралийка Эдвина Топс-Александерс (50 баллов) провела блестящий сезон, победила на этапе в испанской Ла-Корунье, и уже после восьмого этапа получила выход в финал.

Никакой интриги для немецких всадников, приехавших на шведский турнир. Даниэль Дойсер (48 баллов) и Маркус Энинг (57 баллов) уже сделали свою работу. А вот для Филиппа Вейшаупта (21 балл) есть смысл побороться за место под солнцем. В Швецию приехал также номер один в мире по троеборью Михаэль Юнг.

Великобританию представят Майкл Уитакер (41 балл) и его племянник Роберт Уитакер (29 баллов). Последний, безусловно, не теряет надежду на квалификацию, чтобы прокатиться с дядей в Париж за Кубком. Ирландец Дэнис Линч (47 баллов) и голландец Харри Смолдерс (45 баллов) будут на предстоящих соревнованиях CSI 5*-W в Гётеборге, и в Париже, они уже в финале.

Всадники и лошади

Турнирная таблица этапов Кубка мира Западноевропейской лиги