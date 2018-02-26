Хенрик фон Эккерман – победитель заключительного этапа Кубка мира в Гётеборге

Швед Хенрик фон Эккерман и 12-летняя вестфальская кобыла Мэри Лу 194 на вчерашнем Гран-при буквально скопировали, с разницей в несколько сотых секунды, свою прошлогоднюю триумфальную победу в Гётеборге. Второе место занял бельгиец Оливье Филиппаертс верхом на Эйч энд Эм Лежэнд оф Лов, третье место на подиуме у британца Майкла Уитакера в седле JB’s Хот Стафф.

Это решающее для Западноевропейской лиги испытание собрало на старте 33 спортивные пары. Для некоторых участников цена победы означала не только солидные призовые, но и путевка на парижский финал. Технически замысловатый маршрут пятизвездочного Гран-при был построен по проекту местного курс-дизайнера Питера Люндстрома.

Даже самые опытные всадники столкнулись со множеством трудностей. Любимец публики олимпийский вице-чемпион, чемпион Европы Педер Фредриксон в седле Эйч энд Эм Залубе допустил досадную ошибку, стоившую ему места в финале. Не помогли родные стены Рольфу-Горан Бенгтссону и Стефани Холмен. Голландец Харри Смолдерс на Эмеральде, швейцарец Стив Герда верхом на Аламо, ирландец Денис Линч и француз Кевин Стаут в седле Ревёр де Уртебис HDC не преследовали борьбу за квалификационные баллы. Свое комфортное положение и место в финале, всадники обеспечили много заранее до шведского финала. В Гётеборге эти звездные пары сражались за Гран-при. Но увы, допустили ошибки на непростой трассе и не сумели выйти в решающий гит.

Намного удачнее, без штрафных очков, сложился первый гит для австралийки Эдвины Топс-Александерс верхом на Инка Бой ван’т Вианахоф, как и для немцев Маркуса Энинга верхом на Комм Иль Фо и Филиппа Вейшаупта на ЭлБи Конвалле. Если Топс-Александерс и Энинг, не зависимо от завершающего выступления, были уже финале, то для Вейшаупта все должно было решиться во втором гите. Как лев дрался и француз Алдрик Шеронне в седле Танаэль де Бонн и до последней минуты соревнований не терял надежду на выход в домашний финал.

Шведка Эвелина Товек на Кастелло 194 и португалка Лучиана Диниз на Фит Фор Фан тоже вошли в число лучших и продолжили соревнования, хотя без квалификационной нагрузки (обе всадницы уже не могли претендовать на финальную квалификацию). Братья Оливье и Николя Филиппаертсы, а также дядя и племенник Майкл и Роберт Уитакеры тоже продолжили борьбу во втором гите, поддерживая и по-родственному приободряя друг друга.

Одиннадцать спортивных пар продолжили выяснять отношения во втором гите. Хенрик фон Эккерман и Мэри Лу 194, а также местная публика, которая может с полным правом сказать, что она тоже причастна к победе, были в ударе! Победители пришли к финишу за 36,89 секунды и оставили вторую и третью ступени подиума для гостей соревнований. Второй результат показал бельгиец Оливье Филиппаертс верхом на Эйч энд Эм Лежэнд оф Лов – 37,42 секунды. Третье место занял британец Майкл Уитакер на JB’s Хот Стафф, остановивший стрелку секундомера на отметке в 37,52 секунды.

Результаты Гран-при в Гётеборге

Турнирная таблица Западноевропейской лиги