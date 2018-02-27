Западноевропейская лига назвала финалистов Кубка мира

Сороковой сезон Кубка мира FEI Лонжин для Западноевропейской лиги был запущен в октябре прошлого года в Осло. Дорога к финалу пролегла через всю Европу – вслед за Осло, эстафету приняли Хельсинки, Верона, Лион, Штутгарт, Мадрид, Ла Корунья, Лондон и Мехелен, а в наступившем году турниры прошли в Лейпциге, Цюрихе, Бордо и Гётеборге.

Еще задолго до заключительного испытания в Швеции определился круг победителей-финалистов. Швед Хенрик фон Эккерман сразу же сделал решительную заявку на лидерство. Всего на счету чемпиона Европы победа на родном этапе в Гётеборге и три серебра – в Хельсинки, Лионе и Мехелене. По результатам всех тринадцати этапов Кубка мира сезона 2017-2018 Хенрик фон Эккерман возглавил квалификационный рейтинг с результатом в 84 балла. За Швецию в финале выступит также Дуглас Линдерлоу.

Блестяще провели сезон швейцарец Стив Герда, австралийка Эдвина Топс-Александерс. Оба всадника взяли по одной победе на этапах, набрали более чем достаточное количество баллов для выхода в финал, не доводя дело к последним турнирам до ситуации: «быть или не быть». Француз Кевин Стаут неоднократно лидировал в турнирной таблице. Несмотря на то, что ни на одном этапе Стауту не удалось взять Гран-при, французский конкурист уверенно набирал баллы. Не пройдя и половины отборочного пути Кевин Стаут обеспечил свое место в финале уже после пятого этапа! Это не остановило француза, он стал самым активным участником соревнований и пропустил только один турнир. В родном финале примут участие три всадника, к Кевину Стауту присоединятся Роже Ив Бост и Симон Делестр.

Увы, совсем немного баллов не хватило Жульену Эрайяру, чтобы прораваться в финал. Опытный французский конкурист с 34-баллами занимает 21-ю строчку и может рассчитывать на свое участие, только в случае отказа кого-нибудь из золотого списка. Еще одно досадное разочарование в стане французов – несмотря на отличные выступления в трех этапах, Алдрику Шероне так и удалось прорватся в финал.

Традиционно стабильно и уверенно прокатилась по этапам Кубка «немецкая машина» с Маркусом Энингом у штурвала. Титулованный немецкий конкурист набрал 67 баллов и замкнул тройку лидеров. Даниэль Дойсер выиграл первый же этап в Осло и далее солидно пополнил баллы в Мадриде и Мехелене. Кристиан Альманн тоже поднимался на высшую ступень пьедестала, как победитель в Лейпциге.

Голландец Харри Смолдерс включился в гонку только на середине пути. И чемпион LGCT просто хорошо сделал свою работу! В Мехелене, за день до наступления нового года, голландец одержал блестящую победу, затем в Лейпциге занял третье место. У конкурентов уже не оставалось ни малейшего сомнения на его полноправное место в финале.

В парижском финале мы также увидем итальянца Альберто Зорзи, ирландцев Дениса Линча и Марка Маклея, бельгийцев Питера Девоса и Оливье Филиппаертса, британцев Майкла и Роберта Уитакеров. Англичане проявили потрясающую волю к победе. А Роберт Уитакер, в буквальном смысле, вбежал в последний вагон и получил свой билет только после успешного выступления на последнем этапе.

Финалистами Западноевропейской лиги стали:

Хенрик фон Эккерман (Швеция) 84 балла

Кевин Стаут (Франция) 79 баллов

Маркус Энинг (Германия) 67 баллов

Эдвина Топс-Александерс (Австралия) 58 баллов

Денис Линч (Ирландия) 57 баллов

Кристиан Альманн (Германия) 56 баллов

Майкл Уитакер (Англия) 56 баллов

Роже Ив Бост (Франция) 52 балла

Питер Девос (Бельгия) 49 баллов

Даниэль Дойсер (Германия) 48 баллов

Карлос Энрике Лопес Лизаразо (Колумбия) 46 баллов

Харри Смолдерс (Нидерланды) 45 баллов

Альберто Зорзи (Италия) 45 баллов

Стив Герда (Швейцария) 44 балла

Эдуардо Альварес Азнар (Испания) 43 балла

Роберт Уитакер (Германия) 40 баллов

Дуглас Линделоу (Швеция) 40 баллов

Марк Маклей (Ирландия) 39 баллов

Оливье Филиппаертс (Бельгия) 37 баллов

Симон Делестр (Франция) 35 баллов