Здоровая гастрономия для спортивных лошадей

То что ест и пьет лошадь оказывает огромное влияние на успех ее выступления, на физическое состояние, восстановление сил и здоровья после соревнованиях повышенной сложности. Авторитетная в мире профессионального конного спорта американская ассоциация The United States Eventing Association (USEA) исследовала каким образом, питательные вещества, биологически активные вещества, состав воды влияют на спортивные достижения лошадей, их ежедневную тренировку и выдерживание интенсивной конкуренции.

Безусловно, такую же взаимосвязь здорового питания и состояния лошадей можно провести для всех, не только спортивных лошадей. В статье, недавно опубликованной в журнале Equus Magazine, Кристина Баракат рассказывает о своем опыте по данной проблеме, беседует с исследователями, ветеринарами и владельцами лошадей по всему миру, разъясняет различные методы кормления лошадей.

Кристина Баракат подчеркивает, что не существует незначительных деталей. На состояние лошадей влияет буквально все: местные традиции, климатические условия, культурные особенности, наличие токсичных сорняков во флоре регионов. В своей статье Баракат выделяет некоторые специфические особенности на разных континентах планеты.

Автор заключает, что несмотря на огромные различия в странах мира, повсюду она наблюдала одно важное, объединяющее всех лошадей явление: «Каким бы сортом зерна и сена не кормили лошадей, на каком бы языке конюхи не произносили призыв к кормлению, лошади из самых разных стран говорят с нами на своем универсальном языке. Всем конникам известно как лошадь изображает: «поторопись» и «спасибо». Это одна из тех маленьких вещей, которая украшают день конюхов, обеспечивает уверенность в том, что их усилия ценятся, независимо от того, какую страну каждый из нас называет своим домом».

Еда – это только одна часть диетологического уравнения. Всадники, владельцы, тренеры и конюхи должны иметь хорошее понимание потребностей в гидратации своих лошадей – до, во время и после спортивных нагрузок. Животные могут терять до 10-15 литров воды в час. Учитывая эту особенность, канадские эксперты – профессор Майк Линдингер и Гейл Эккер из Гуэлфского университета в Онтарио предупреждают, что традиционный патч-тест, используемый для оценки уровня гидратации, может быть недостаточным, нужно учитывать состояние электролитов в организме.

Линдингер в материале, опубликованном Джеки Беллами, подчеркивает: «Пить много воды после тренировки не достаточно!» Беллами объясняет: «Вода, которую потребляет лошадь во время или после тренировки, выводится организмом, поскольку она воспринимается телом как перегрузка объема. Продолжительные физические упражнения ведут к потере электролитов и истощению уровня гликогена, что в целом способствует болям в мышцах и снижению трудоспособности. Простое восполнение этой потери, потреблением воды, в данном случае, недостаточно из-за высокой концентрации электролитов (включая натрий, калий, хлорид, магний и кальций), которые лошадь теряет во время потоотделения. Введение электролитов помогает восстановить те необходимые питательные вещества, которые теряются при потоотделении».