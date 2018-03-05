Россияне берут призовые места на международных соревнованиях

Пожалуй, самым значимым событием стало выступление Любови Кочетовой на Гран-при CSI5* в Веллингтоне (США) в последние выходные февраля. Наша всадница верхом на 10-летнем ольденбургском жеребце Венено заняла второе место.

На маршрут пятизвездочной трассы, построенной по проекту Энтони Д’Амброзио вышли 39 спортивных пар. Солидный призовой фонд Гран-при составил 384 000 американских долларов. После основной части соревнований, только шестерым удалось пройти в перепрыжку.

С двумя провалами финишировала швейцарская всадница Джессика Спрингстин в седле RMF Суинни дю Парк, это шестой результат. Бразилец Юрий Мансур верхом на Бабилотте сбил одну перекладину и пришел к финишу за 39,28 секунды, что означало пятое место на турнире. Так же, с четырьмя штрафными очками, закончили выступление американец Маклей Уард на ЭйчЭйч Азур (36,60 секунды) и канадец Эрик Ламаз на Чакко Кид (37,23 секунды), занявшие четвертоеи пятое места, соответственно.

Наша спортивная пара сделала ставку на точность. Любовь Кочетова и Венето затратили 45,77 секунды на прохождение финального маршрута, но выполнили главную задачу – выступили чисто! Победительница Гран-при израильская конкуристка Даниэль Голдштейн верхом на Лиззимэри была самой быстрой среди всех участников перепрыжки и закончила испытание за 35,92 секунды без штрафных очков.

В эти выходные в столице Польши, в Варшаве состоялись соревнования CSI3*-W в рамках международного турнира Кавалькада (Cavaliada). Россиянка Наталья Симония верхом на Гардемарине заняла четвертое призовое место в маршруте с высотой препятствий до 130 см. Всего 74 пары приняли участие в этом скоростном испытании. Наталья Симония и Гардемарин прошли маршрут чисто за 56,36 секунды.

В Гран-при CSI 3* Варшавы, проходившем в рамках этапа Кубка мира для Восточноевропейской лиги, выступили два россиянина: Владимир Белецкий в седле Дэдди Кулл и Наталья Симония верхом на Клине. Увы, наши конкуристы не заняли призовых мест. Наталья Симония прошла первый гит за 73,19 секунды и заработала 5 штрафных очков, это 18-е место на турнире. Владимир Белецкий показал 25-й результат. Весь пьедестал заняли польские всадники. Побителем Гран-при стал Ярослав Скшидынски верхом на Чаклане. Пара прошла чисто оба гита и финишировала в финальном испытании за 43,92 секунды.

Российские всадники традиционно принимают участие в соревнованиях Средиземноморского тура в Оливе (Испания). В конце февраля началась весення серия Spring MET II Tour. В соревнованиях Бронзового тура с высотой препятствий до 135 см на скорость Арина Абрамович верхом на Вэлкири де Занс прошла чисто и финишировала 73,29 секунды. Это десятое призовое место. На другом маршруте, Бронзового тура с высотой препятствий до 140 см, Арина Абрамович и Вэлкири де Занс заняли шестое место. Оба гита россиянка провела чисто, окончив перепрыжку за 44,16 секунды. Дмитрий Берестов верхом на Эусебио на маршруте Серебряного тура до 140 см занял восемнадцатое место.

Результаты Гран-при CSI5* в Веллингтоне

Результаты турниров в Оливе

Результаты турниров в Оливе

Результаты турниров в Оливе

Результаты турниров в Варшаве

Результаты турниров в Варшаве