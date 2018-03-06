Выездка: российские всадницы на высоте!

16-летняя Анна Гусейнова занимает седьмую строчку мирового рейтинга FEI среди юниоров. Блестящее выступление в Бельгии Анна Гусейнова провела верхом на вестфальском мерине Лауда. Выступление россиянки судьи оценили в 73.542%. Этот результат позволил Анне Гусейновой уверено занять первую ступень пьедестала. Второе место взяла люксембургская всадница Эмма-Лу Бекка в паре с Комет 282, набравшая 70.208%. Замкнула тройку лидеров бельгийка Шарлотт Ричмонд в седле Гермеса, получившая общую оценку 69.583%.

В этих же соревнованиях приняла участие еще одна наша юная всадница Майя Шемакова верхом на 15-летней голландской полукровной кобыле Виолите. С результатом в 69,500%, россиянка немного не дотянула до третей ступени пьедестала и заняла четвертое место.

Татьяна Костерина прошла квалификацию для выступления в главном испытании турнира – КЮРе Большого приза CDI4*. Свою программу россиянка провела в паре с 10-летней ганноверской кобылой Дьяволессой VA и заняла шестое призовое место с результатом в 71.225%. Первое место у представительницы принимающей стороны – бельгийки Джоринд Веруимп в седле Тиамо. Судьи оценили их выступление в 77.450%. Второе и третье места у немецких всадниц: Бритты Раше-Меркт верхом на Ксирезе (74.875%) и Андреи Тимпе в седле Дон Дарвин (73.925%).

В Ницце в прошлые выходные состоялся международный турнир по выездке CDI3*. К большому удовольствию российских болельщиков, наши всадницы неоднократно поднимались на пьедестал. Самый большой сюрприз преподнесла юная участница соревнований, 14-летняя Ольга Аржаева. В соревнованиях среди детей, юношей и юниоров Ольга Аржаева шесть раз(!) поднималась на высшую ступень пьедестала. В Ницце Аржаева выступила с двумя лошадьми Ромика и Рональдиньо.

Отлично провела турнир россиянка Евгения Давыдова, в ее зачете два призовых места. В паре с голландской полукровной кобылой Эвейкенинг Евгения Давыдова показала третий результат в Большом призе (71.543%). Два первых места взяла австрийка Ульрике Прунталла, выступающая на двух лошадях Барталгет’c Квебек (72.848 %) и Барталгет’c Дуччо (72.130%).

В Переездке Большого приза Евгения Давыдова в седле Эвейкенинги заняла второе место и установила личный рекорд – 71.617%. Россиянку вновь обошла австрийка Ульрике Прунталла на Барталгет’c Квебек, набравшая 74.596%. Француз Александр Аяш на ЗедОу Уот замкнул тройку лидеров с результатом в 70.404%. Татьяна Милосердова в паре с Флоренто Фортуна также приняли участие в Переездке Большого приза и заняла 10-е место (64.915%).

Результаты КЮРа в Лире

Результаты КЮРа Большого приза в Лире

Результаты соревнований CDI3* в Ницце