Последний отбор в Хертогенбосе на финал Кубка мира по выездке

Главные события предстоящего турнира: КЮР Большого приза – в субботу и Гран-при – в воскресение. Собственно, для всадников, квалифицирующихся на финал Кубка мира по выездке, предстоящие соревнования – последний шанс собрать недостающие баллы, чтобы получить путевку в Париж.

В Хертогенбосе на домашнем манеже голландцы выступят сильнейшим составом. В заключительном этапе Кубка мира пл выездке примут участие главные пары: Эдвард Гал на Глок’с Зоник, Ханс Петер Миндерхуд на Занарди, Мадлен Витте-Врес в паре с Сеннин, Эммели Шхолтенс на Апаш и Эллингтоне, Энн Меулендэкс верхом на ЭмДиЭйч Аванти, Дидерик Ван Силфхоут выступит с двумя лошадьми – Фор Сизон 19 и Сценарио 2, Патрик ван дер Меер тоже надеется на двух четвероногих партнеров – Зиппо и Президент’с Фёрст Эппл.

Для двух голландских всадников вопрос участия в финале решится с получением недостающих баллов. Для этого нужно серьезно поработать в Хертогенбосе. Эдвард Гал к финальному этапу набрал 35 баллов и если в эту субботу его выступление сложится удачно, у него остаются шансы выйти в финал. Мадлен Витте-Врес, набравшая 50 баллов, тоже продолжает гонку за место в парижском финале. Главный тренер национальной сборной Нидерландов по выездке Рини ван дер Шафт настроен оптимистично: «Мы готовы! Прошлый год был для нас не очень хорошим, на сегодня у нас сложились очень сильные комбинации. Мы собираемся ускорить шаг в этом сезоне, начиная с Брабанта».

Сильнейшая конкуренция голландцам грозит от зарубежных соперников. Ключевая фигура турнира – королева мировой выездки Изабель Верт, которая выступит в паре с Эмилио. Для Изабель Верт соревнования не носят отборочного характера, немецкая всадница автоматически обеспечила свое участие в финале. Но как известно, Верт не привыкла проигрывать, и это сильно повлияет на результаты отбора претендентов на финал.

Для ее соотечественницы Джессика фон Бредоув-Вердерль тоже уже решен вопрос участия в финале Кубка, на данный момент она набрала 59 баллов занимает третью строчку квалификационного рейтинга. На предстоящих соревнованиях немка выступит в паре с Заиром-Е. На финальном этапе не собираются сдавать позиций британцы Эмиль Фори, занимающий шестое место (53 балла), Харлей Ватсон-Гривз (12 место, 40 баллов) и испанка Морган Барбансон Местре (10 место, 43 балла).

Весь цвет конкура в эти выходные тоже в Голландии. На домашнем турнире выступит Харри Смолдерс, Марк Хутзагер, Эрик и Майкл ван дер Влойтены, Юр Вриелинг. Слаженный немецкий коллектов тоже в сборе: Кристиан Альманн, Даниэль Дойсер, Маркус Энинг, Кристиан Кукук, Филипп Вейшаупт. Лучшие всадники Франции поборются за Гран-при – Кевин Стаут, Симон Делестр, Роже Ив Бост, Патрис Делаво, Жульян Эпайяр. В турнирах примут участие британцы Скотт Браш, Майкл Уитакер, ирландец Бертрам Аллен, итальянцы Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи, бельгийцы Питер Девос, Николя и Оливье Филиппаертсы, Грегори Вателе, шведы Педер Фридриксон, Хенрик фон Эккерман, Дуглас Линдерлоу, австриец Макс Кухнер, швейцарец Стив Герда, канадец Эрик Ламаз, австралийка Эдвина Топс-Александерс.

Всадники и лошади