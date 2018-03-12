Изабель Верт снова первая на решающем этапе Кубка мира по выездке

Второе место занял представитель принимающей стороны – голландский всадник Эдвард Гал на Глок’с Зоник N.O.P., получивший суммарную оценку судей – 83.900 %. Третий результат у его соотечественницы Мадлен Витте-Врес в паре с Сеннин, заработавших 82.555%.

Для Изабель Верт соревнования сезона 2017-2018 не носили отборочного характера, немецкая всадница автоматически обеспечила свое участие в финале. Но королева мировой выездки продолжала оставаться ключевой фигурой соревнований на протяжении всех этапов Кубка, и номером один в мировом рейтинге.

Лишь пару недель назад, на предпоследнем этапе в Гётеборге немка в паре с Эмилио заняла «непривычное» для себя второе место, немного уступив в КЮРе Большого приза юной датчанке Катрин Дюфор на Аттерупгаардсе Кэссиди. В Хертогенбосе за месяц до финала Изабель Верт вновь напомнила – «кто в доме хозяйка». Заслуженные комплименты Верт адресовала Эмилио, оценив его выступление на 90%. «Он не перестает совершенствоваться с каждым выходом на дорожку», – отметила немецкая всадница.

К величайшему счастью местной публики для двух голландских всадников вопрос участия в парижском финале решился в эту субботу на домашнем этапе – положительно. Недостающими баллами пополнили свои копилки Эдвард Гал и Мадлен Витте-Врес.

Эдвард Гал, вырвавший второе место на заключительном испытании, буквально вскочил в последний вагон с новенькими билетом во французскую столицу на большой финал. Голландец также был щедр в оценке своего 10-летнего жеребца датской теплокровной породы Глок’с Зоник. «Это было его третье выступление на турнирах Кубка мира, и с каждым разом результат улучшается. Кое-что еще нуждается в улучшении. Но он молод и не перестает меня удивлять. Я внес небольшие изменения в разминку и это отлично сработало. Я очень рад результату и с нетерпением жду финала в Париже».

Из 15-ти пар, прошедших в КЮР Большого приза только британцу Эмиль Фори пришлось отказаться от соревнований. Немка Джессика фон Бредоув-Вердерль верхом на Заир-Е провела эффектное выступление и набрала 80.525%, что означало четвертое место. Голландские всадницы на родном манеже были уверенны и точны. Эммели Шхолтенс в паре с Апашем прошла в пятерку лидеров этапа и получила суммарный балл – 80.315 %. Бывшая чемпионка Голландии Энн Меулендэкс верхом на ЭмДиЭйч Аванти N.O.P. в первой половине выступления лидировала, в итоге набрала 78.235% и заняла шестое место. Седьмой результат тоже у представителя принимающей стороны – голландца Дидерика Ван Силфхоута верхом на Фор Сизон 19, их оценка составила 76.015 %.

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