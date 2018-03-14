Североамериканская восточная подлига на последнем этапе Кубка мира

Конное шоу Live Oak International – уникальный турнир для США, здесь одновременно будут проводиться соревнования по драйвингу и конкуру. Мероприятия пройдут на обширной плантации Live Oak, принадлежащей Шарлотте Вебер, матери сопредседателей мероприятия, Честера Вебера и Джульетты W. Рид. Кульминационным турниром соревнований станет Гран-при CSI-W3* с призовым фондом в 100 000 американских долларов.

Лучшие заокеанские конкуристы Североамериканской восточной подлиги получат семь мест на финал Лонжин FEI Кубка мира, который через месяц пройдет в Париже. Единственный всадник подлиги, который был вне конкурса – чемпион Кубка мира прошлого года, номер три мирового рейтинга – американец Маклейн Уорд. Своей победой в Кубке, он автоматически заработал участие в предстоящем финале. Но несмотря на это, Маклейн Уорд в текущем сезоне продолжал активно бороться на соревнованиях этапов и разделил первую строчку квалификационной турнирной таблицы со своей соотечественницей Элисон Робитайл, каждый набрал по 52 балла.

У канадской всадницы Изабель Лапьер и ирландца Конора Свэйла тоже равное количество баллов, по 40 у каждого. Американка Сара Шеринг набрала 39 баллов к завершающему этапу. Другие претенденты на финал буквально выстроились шеренгой, не отставая ни на шаг друг от друга, по 38 баллов сразу у трех участников сезона Кубка мира – американцев Джека Тоуэлла, Андрю Кокера и швейцарской всадницы Бит Мандели.

Теоретически, каждый всадник первой двадцатки квалификационного рейтинга может претендовать на выход в финал. Кому-то не достает нескольких баллов, другим выход в финал гарантирован только в случае победы на этапе. Такое напряжение и неопределенность только подогревают спортивные страсти. Только в воскресенье будут известны имена всех финалистов.

Среди участников предстоящих соревнований американцы Чарли Джакобс, Кэти Дайнан, Клое Рид, Лорен Хог, мексиканец Сантьяго Ламбре, новозеландец Шарн Уордлей. Титулованные участники из Европы выступят в турнирах, среди них норвежец Гейр Гулликсен, немцы Маркус Бербаум и Мередит Михаэль-Бербаум.