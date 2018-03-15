Элита конкура на турнирах CSI 5* от Hermès в Париже

В этом году в Большом Дворце (Гран Пале) французской столицы соревнования пройдут в девятый раз. Более полусотни полсотни сильнейших всадников мира и сто лучших лошадей уже в полной готовности. Конкуристы смогут также пополнить баллами свой рейтинг в FEI.

Программа соревнований – десять современных и ярких состязаний на пятизвездочных маршрутах высшей категории сложности согласно классификации Международной Федерации конного спорта (FEI) и Французской федерации конного спорта (FFE). Трассы выстроены по проекту испанского курс-дизайнера Сантьяго Варела Уястреса, работающего в тесном сотрудничестве с французским специалистом, главой треков – Грегори Бодо.

В этом году мастера по техническим сооружениям приготовили испытание CSI 5* «Приз 24 Фобур» – это скоростной маршрут с поэтапным усложнением элементов. Турнир пройдет в ночное время, под звездным небом за стеклянной крышей Большого Дворца.

В соревнованиях принимают участие не только легенды конного спорта, но и молодые всадники, будущие топовые спортсмены. Двадцать юных дарований в возрасте до 25 лет пройдут испытания под названием «Таланты Hermès». Состязание было разработано и успешно внедрено в 2011 году.

Кульминационным событием турнира станет финальное испытание CSI 5* Гран-при Hermès с призовым фондом 400 000 евро. По техническим требованиям это одно из сложнейших испытаний в мире. Среди участников многочисленная команда принимающей стороны – французы Кевин Стаут, Роже Ив Бост, Симон Делестр, Оливье Робер, Филипп Розье, Патрис Делаво, Жульян Эпайяр, Алдрик Шеронне, Седрик Анго.

От Германии участвуют Даниэль Дойсер, Маркус Энинг, Филипп Вейшаупт, за Бельгию выступят Оливье Филиппаертс, Грегори Вателе, Жером Гери, Нильс Бруенсилс. Свое участие заявили британцы Майкл Уитакер, Роберт Смит, итальянцы Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи, голландцы Харри Смолдерс, Майкл ван дер Влойтер, Марк Хутзайгер, шведы Педер Фредриксон, Хенрик фон Эккерманн, швейцарцы Стив Герда, Роман Дюге, Яника Спрингер, ирландец Бертрам Аллен, австриец Макс Кухнер, австралийка Эдвина Топс-Александерс.

После престижнейших турниров CSI 5* от Hermès, Париж продолжит руководить самыми важными событиями в конном спорте. В апреле французская столица примет финал Кубка мира FEI по выездке и конкуру. Соревнования пройдут в «Аккор Хотелс Арена» на берегу Сены, рядом с парком Берси.

Франция продолжит править бал и на Олимпийских играх. В 2024 году Париж – хозяин Олимпиады. Версальский дворец и прилегающая территория парково-архитектурного комплекса станут королевскими декорациями олимпийских и паралимпийских соревнований по конкуру, выездке и троеборью.

Всадники и лошади