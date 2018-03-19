Гран-при Hermès завоевал француз Симон Делестр

На покорение пятизвездочного маршрута было заявлено 49 спортивных пар. Трасса главного испытания с высотой препятствий в 160 см была выстроена по проекту испанского курс-дизайнера Сантьяго Варела Уястреса, призовой фонд составил 400 000 евро.

Несмотря на высшую категорию сложности, маршрут основной части Гран-при чисто прошли 14 спортивных пар. Парижская публика получила возможность рассчитывать сразу на трех французских всадников, вырвавшихся в перепрыжку – Симон Делестр верхом на Гермес Райян, Оливье Робер на Темпо де Паба и Патрис Делаво в седле Акила HDC.

На решающем испатынии Патрис Делаво на Акиле HDC выступил с одним провалом. Одну перекладину сбила победительница прошлогоднего Гран-при Hermès австралийка Эдвина Топс-Александерс на Инка Бой ван’т Вианахоф. Допустили по одной ошибке голландец Харри Смодлерс на Кас 2 и британец Майкл Уитакер верхом на ДжейБи’с Хот Стафф. Выбыли из числа претендентов на пьедестал итальянцы Лоренцо де Лука на Энзор де Литраж LXII и Эмануэле Гаудиано в седле Каспар 232, также заработавшие по четыре штрафных.

Стратегией швейцарской всадницы Яники Спрингер на Бакарди VDL стала точность в ущерб скорости. Свое выступление пара завершила за 45,07 секунды с нулями на табло штрафных. В итоге это означало шестое призовое место на Гран-при. Пятерку лучших результатов замкнул Оливье Робер на Темпо де Паба, выступивший и точно и предельно быстро, результат пары – 38,26 секунды. Швед Педер Фредриксон верхом на Ханссон WL тоже выступил чисто и завершил испытание с четвертым результатом (36,46 секунды).

Ветеран немецкого конкура Маркус Энинг на Корнадо NRW поднялся на третью ступень пьедестала. Пара пришла к финишу за 35,72 секунды. «Мой возраст сопоставим с возрастом двух молодых людей, опередивших меня, – с юмором заметил Маркус Энинг, – Я считаю, что я был очень быстр, даже если этого оказалось недостаточно!» «Что касается Корнадо, он в минувшие выходные занял второе место в Хертогенбосе. Я очень доволен им! Он вернулся в потрясающую форму. Следующая встреча – финал Кубка мира в Париже».

На втором месте бельгиец Нильс Бруенсилс верхом на Гансия де Мюз. Серебряные призеры набрали прекрасный темп и закончили перепрыжку за 34,97 секунды. «Я прежде всего хотел бы поблагодарить Симона и Маркуса. Спасибо Hermès за этот сказочный конкурс ! Моя лошадь в отличной форме и хотела выиграть сегодня, это я неправильно взял препятствие и потерял время», – проанализировал свое выступление бельгиец.

Французу Симону Делестру верхом на Гермес Райян понадобилось 34,54 секунды, чтобы прийти к финишу победителем Гран-при. «Это выдающаяся победа, – сказал Симон Делестр, – О чем еще можно мечтать, как ни о победе с Райяном в таком конкурсе, перед такой аудиторией. Это был удивительный день для меня! Цель года – чемпионат мира, мы должны пройти отбор на Олимпийские игры».

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