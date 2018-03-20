Определились последние финалисты Кубка мира FEI Longines, в Париже будет жарко

Дорога к финалу в Западноевропейской лиге пролегла через всю Европу и включала тринадцать квалификационных этапов. Двадцать конкуристов прошли в финал. Швед Хенрик фон Эккерман возглавил квалификационный рейтинг лиги с результатом в 84 балла. Второй результат показал француз Кевин Стаут (79 баллов), третье место у немца Маркуса Энинга (67 баллов). Отлично провели сезон швейцарец Стив Герда, австралийка Эдвина Топс-Александерс. В родном финале примут участие французы Роже Ив Бост и Симон Делестр. В финале мы также увидим немцев Даниэля Дойсера, Кристиана Альманна, голландца Харри Смолдерса, итальянца Альберто Зорзи, ирландцев Дениса Линча и Марка Маклея, бельгийцев Питера Девоса и Оливье Филиппаертса, британцев Майкла и Роберта Уитакеров.

Североамериканская восточная подлига выдала восемь путевок на финал. Единственный всадник, который был вне конкурса – чемпион Кубка мира прошлого года, номер три мирового рейтинга – американец Маклейн Уорд. Своей победой в Омахе, он автоматически заработал участие в предстоящем финале. Но несмотря на это, Маклейн Уорд в текущем сезоне продолжал активно бороться на соревнованиях этапов и разделил вторую строчку квалификационной турнирной таблицы со своей соотечественницей Элисон Робитайл, каждый набрал по 52 балла. А возглавила таблицу – швейцарская всадница Бит Мандели, набравшая 53 балла. Право на участие в парижском финале обеспечили себе американцы Дэвин Райян (47 баллов), Элизабет Мадден (46 баллов), Кристин Вандервин (41 балл), канадка Изабель Лапьер и ирландец Конор Свэйл, заработавшие по 40 баллов каждый.

На подиуме рейтинга Североамериканской западной подлиги, гарантирующей три места в финале, разместились американские всадники. Возглавляет турнирную таблицу Ричард Спунер (60 баллов), далее – Мэнди Портер (54 балла) и Джейми Барж (48 баллов).

В Центрально-Европейской лиге, где выступают российские спортсмены, тоже выделено три путевки. Лидер квалификационного рейтинга эстонец Урмас Рааг (124 балла), второй результат у чеха Алеса Опатрни (108 баллов), третий финалист – латыш Кристапс Ниретниекс (106 баллов). Наши всадники увы не сумели прорваться в финал. Наталья Симония набрала 62 балла, Владимир Белецкий – 35 баллов. Арабская лига также делегирует трех всадников на финал Кубка мира. По завершению всех этапов, возглавил лигу иорданский всадник Ибрагим Хани Бишарат (64 балла).

В истории конного спорта Америка трижды получала Кубок мира по конкуру. Лидерами побед остаются голландцы, 13 раз Голландия увозила главный трофей в свою страну. Восемь побед в Кубке мира у немецких конкуристов, две – у англичан. По одному разу обладателями Кубка становились французы, шведы, датчанине и финны. Уже менее чем через месяц станет ясно вернется ли Кубок мира в Европу или продолжит свое путешествие по миру.

Финальные квалификационные таблицы всех лиг