Новый сезон Global Champions League запущен в Мехико

Первый этап в Мехико собрал сливки конкура. Среди участников Маркус Энинг, Кристиан Альманн и Даниэль Дойсер (Германия), Кевин Стаут, Роже Ив Бост и Симон Делестр (Франция), Скотт Браш и Майкл Уитакер (Великобритания), Эрик Ламаз (Канада), Бертрам Аллен (Ирландия), Грегори Вателе, Николя и Оливье Филиппаертсы (Бельгия), Лоренцо де Лука и Альберто Зорзи (Италия), Стив Герда (Швейцария), Майкл ван дер Влойтен (Нидерланды), Эдвина Топс-Александер (Австралия).

Турниры GCL, существующие в календаре конного спорта в течение 12-ти лет, находятся в постоянном развитии. В 2016 год появился новый захватывающий формат – топ-всадники из разных стран впервые состязались в составе международных команд. В прошлом 2017 году участниками LGCT и GCL стали новые ведущие всадники мира и звездные лошади, которые выступили в индивидуальных соревнованиях и присоединились к командам.

Соревнования Global Champions League сезона 2018 пополнятся форматом плей-офф, когда простой принцип – главное ни победа, а участие, перестает работать. Всего 19 лучших команд в 2018 году допущены для участия в стартовых турнирах в новом формате на 16-ти этапах. Предполагается классическое прохождение этапов: четвертьфинал и полуфинал. Финал – апогей всех турниров и главная битва титанов. Финалисты сразятся за внушительные призовые. В этом сезоне, двадцать пять из тридцати лучших всадников мира участвуют в командных и индивидуальных турнирах.

И еще один захватывающий новый турнир пройдет в завершение этапов. Все победители Гран-при Longines Global Champions Tour 2018 сойдутся в бескомпромиссной борьбе за супер Гран-при LGCT. Суммарный бюджет всего проекта 2018 года для индивидуальной серии турниров LGCT и GCL и новых соревнований плей-офф составил 35 миллионов евро.

Победителем LGCT-2017 стал голландец Харри Смолдерс. Global Champions League выиграла команда «Гамбург Даймондс». На протяжении всего сезона «Гамбург Даймондс» и «Валкенсвард Юнайтед» оспаривали лидерство, выхватывая друг у друга пальму первенства. В этом году команда «Гамбург Даймондс» называется «Монреаль Даймондс», в ее составе Харри Смолдерс, Эрик Ламаз, Марк Маклей, Даниэль Голдштейн и Йос Варлой. В сборную «Валкенсвард Юнайтед» вошли Маркус Энинг, Бертрам Аллен, Альберто Зорзи, Юр Вриелинг и Морис Теббел.

Всадники и лошади

Составы команд GCL нового сезона